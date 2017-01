Editorial Catavencii.ro: Pe mîna băieților răi

"Între practicile care-l fac util societății (descurajarea, prevenția, filajul, bătaia, tortura, omorul) serviciul secret are și năravuri. SRI are, de exemplu, năravul ilegalității. SRI își duce la îndeplinire scopurile proprii nesocotind legea sau, mai bine zis, călcînd-o cu acte", scrie Doru Buşcu, într-un articol publicat pe catavencii.ro.

"A trebuit să iasă niște judecători de la UNJR cu dovada scrisă pentru ca publicul să înțeleagă cum și-a ascuns SRI combinațiile ilegale cu DNA. CSAȚ, instituția însărcinată cu paza și protecția națiunii, a dat SRI, în secret, puteri ce nu i se cuveneau. Asta a făcut posibilă cuplarea ofițerului cu procurorul și construcția conceptului de “anticorupție în folosul nostru”, unde “nostru” reprezintă interesele sistemului pus la cale de Băsescu și folosit azi de Iohannis.

De ce să spunem una ca asta? Fiindcă ilegalitatea comisă în 2005, cînd regimul Băsescu a introdus corupția în meniul SRI prin noua strategie de securitate națională adoptată în CSAȚ, a fost preluată pe piept și șutată la poartă de regimul Iohannis. Noul președinte al României, Klaus Iohannis și noul șef al SRI, Eduard Hellvig, au dus mai departe această golănie prin strategia națională de informații pentru 2015-2019, adoptată în CSAȚ în 2015.

Intenționat sau din prostie, Iohannis și Hellvig s-au lăudat doi ani la rînd cu operațiunile ilegale ale tandemului SRI-DNA, ba chiar le-au folosit în scop politic.

În esență, modul de operare al SRI a fost următorul: ca să poată opera în zone unde accesul îi era restricționat prin lege, serviciul producea – în conivență cu băieții din CSAȚ (președinte, miniștrii de Justiție, Interne, Finanțe, Comunicații etc) – hotărîri secrete care le “dădeau voie”. Dar aceste hotărîri au fost întotdeauna nule în fața legii, fiindcă izvorau din burta unei instituții (CSAȚ) neabilitată să producă legi. Dar fiind secrete, nu știa nici dracu’ de ele. În plus, totul era ambalat în amenințătoarea formulă “siguranță națională”, care punea pe fugă orice comentator. Implementarea acestor decizii se făcea prin intimidare sau, dacă cineva opunea rezistență, prin execuție (fiscală, judiciară etc).

Eu am scris destul de mult despre acest sistem gangsteresc de a forța legea, chiar dacă avertismentele n-au fost puține. În caz că doriți să vă reamintiți cadrul mai larg al răului, vă invit să recitiți unul din episoadele dedicate ascultărilor ilegale, care explică metoda, împrejurările și somnul adînc al autorităților și societății", se mai precizează în articol.

