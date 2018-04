Dănicilă, la ședința de Guvern, în plin scandal al salariilor, către miniștri: Ieșiți și explicați!

La ora 14.00 are loc o ședință de Guvern a cabinetului Dăncilă.

Cel mai probabil, se va discuta și despre salariile care nu se dau inainte de Paște.

”Deși eu am explicat de ce nu se pot da pensiile înainte de Paște, acest lucru nu s-a înțeles în spațiul public, de aceea, domnilor miniștri, vă rog să iesiti sa clarificati acest lucru. Eu am explicat de ce nu se pot da pensiile in avans, intentia noastra a fost bună”, a spus Dăncilă.