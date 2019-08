Ședința CEx al PSD s-a terminat după patru ore. Dăncilă: "Nu este oportună cooptarea Pro România"

Viorica Dăncilă, la sosirea la ședința Comitetului Executiv al PSD. Foto: Inquam Photos / George Calin

Ședința Comitetului Executiv al PSD a avut loc la Palatul Parlamentului și a durat patru ore.

UPDATE: Președintele PSD Viorica Dancila a vorbit la ieșirea de la ședința Comitetului Executiv al partidului.

"Guvernarea PSD-ALDE este importanta si mai avem multe proiecte de facut, de implementat pentru romani, care sa asigure stabilitatea Romaniei.

Un alt punct discutat a fost referitor la rectificarea bugetara. Eugen Teodorovici a vorbit cu colegii sai despre principalele puncte si a raspuns intrebarilor acestora.

Marea parte a sedintei a fost dedicata alegerilor prezidentiale, despre cum vom organiza PSD ca sa castigam alegerile, despre evenimentele din fiecare judet si despre programul de deplasari al conducerii PSD, astfel ca pana la inceputul campaniei sa ajungem in fiecare judet. Discutarea cu cetatenii este o prioritate pentru noi", a explicat Viorica Dancila.

Referitor la un ultimatum dat de Tăriceanu, Viorica Dăncilă a replicat: "PSD nu accepta ultimatumuri. Eu cred ca discutiile trebuie sa fie aplicate, dialogurile sa fie constructive, nu putem vorbi de ultimatumuri. Am discutat despre restructurare, despre remaniere, nu avem in vedere o restructurare in viitorul apropiat, dar ne gandim la o remaniere a ministrilor care nu au performat".

"Am abordat si subiectul Pro Romania, majoritatea colegilor a decis ca nu este oportuna cooptarea Pro Romania la guvernare. Am avut o discutie cu Victor Ponta, s-au abordat notiuni generale, nimic punctual, pentru ca nu ma puteam angaja la ceva, pana nu vedeam ce spune restul", a mai declarat premierul.

UPDATE: Conform Realitatea TV, care citează surse din interiorul ședinței Comitetului Executiv al PSD, Viorica Dăncilă le-a cerut membrilor părerea referitoare la Pro România.

UPDATE: Conform unor surse din interiorul ședinței, Viorica Dăncilă ar fi spus că nu are încredere în Pro România și nu crede că ar putea să se bazeze pe acest partid pe termen lung dacă intră la guvernare cu PSD.

Știrea inițială

Comitetul Executiv Naţional al PSD s-a întrunit la ora 17:00, într-o şedinţă programată la Palatul Parlamentului. Una dintre temele de pe agenda reuniunii este situaţia coaliţiei PSD - ALDE.

Viorica Dăncilă a declarat la sosirea la ședința Comitetului Executiv al PSD că, din punctul ei de vedere, nu se va rupe coaliția de guvernare.

"Eu cred că întotdeauna trebuie să existe dialog şi întotdeauna trebuie să existe o negociere. Nu se rupe coaliția, este o glumă”, a spus Viorica Dăncilă.

Conform Realitatea TV, ALDE ar urma să iasă de la guvernare dacă PSD nu acceptă condițiile șoc impuse de Tăriceanu. Social-democrații sunt nemulţumiţi de pretențiile partenerilor din ALDE, printre care se numără și cooptarea partidului lui Victor Ponta în Guvern.

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, nu bate în retragere. „PSD e un partid puternic şi prea important ca să poată fi şantajat”, a declarat acesta.

Pe de altă parte, ALDE face presiuni pentru ca Victor Ponta să intre şi el la guvernare, iar Călin Popescu Tăriceanu îi forţează mâna Vioricăi Dăncilă. Cere restructurarea cabinetului, 4 ministre pentru ALDE şi 4 pentru Pro România.

Iar pretențiile nu se opresc aici. Tăriceanu îi cere Vioricăi Dăncilă să se retragă din cursa pentru Cotroceni. PSD nu vrea să îi facă pe plac lui Tăriceanu, dar Dăncilă vrea însă să îl convingă pe Tăriceanu să nu rupă coaliţia, potrivit Realitatea TV.