Ed Sheeran a primit discul de platină înaintea concertului de la București

Ed Sheeran

Ed Sheeran – cel mai bine vândut artist la nivel global în 2017 - a fost premiat cu discul de platină de către echipă Roton pentru cel mai recent album - Divide, lansat în 2017.

Momentul a avut loc inainte concertului sustinut in fata a 50 000 de fani. Cu ocazia intalnirii, Ed Sheeran a dezvaluit ca prima lui iubita a fost romanca.

Concertul lui Ed Sheeran a adus alături 50.000 de spectatori și foarte multă emoție aseară, la Arena Națională din București. Parte a seriei de spectacole ce promovează Divide, cel de-al treilea album de studio al său, premiat cu Grammy, show-ul a fost unul de excepție, iar pe scena spectaculoasă, ce a înglobat peste 300 de mp de ecrane, s-au putut auzi hiturile consecrate ale artistului, cântate vers cu vers de fani.

Ed Sheeran este un one man show incredibil, care interacționează mult cu fanii, iar momentele în care a fluturat steagul tricolor luat din public minute în șir pe scenă sau când a apărut purtând tricoul echipei naționale de fotbal a României i-au cucerit chiar și mai mult, dacă era cumva posibil, pe spectatori.

Spectacolul a fost deschis de doi dintre cei dintre cei mai îndrăgiți tineri artiști ai momentului, Zara Larsson și James Bay.

Setlist:

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don't / New Man

Beautiful People

Dive

Bloodstream

I Don't Care

Tenerife Sea

Hearts Don't Break Around Here

Galway Girl

I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Sing

Shape of You

You Need Me, I Don't Need You.

De asemenea, publicul roman s-a putut bucura de una dintre cele 3 piese lansate de pe cel mai nou album al lui Sheeran, No. 6 Collaborations Project, I Don't Care, o colaboare cu cântărețul Justin Bieber. No. 6 Collaborations Project va fi lansat pe 12 iulie și adună la un loc 15 piese și peste 22 colaborări cu artiști ca Khalid, Camilla Cabello, Cardi B, Chance the Rapper, PnB Rock, Stormzy, Yebba, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Young Thug, J Hus, Ella Mai, Paulo Londra, Dave, H.E.R., Meek Mill, A Boogie Wit Da Hoodie, Skrillex, Bruno Mars, Chris Stapleton.

"Înainte să semnez cu o casă de discuri, în 2011, am realizat un EP numit No. 5 Collaborations Project. De atunci, mereu mi-am dorit să fac încă unul așa că am început No. 6 în turneul de anul trecut.Sunt un mare fan al tututor artiștilor cu care am colaborat și a fost un proiect foarte distractiv de făcut. Fie că i-am urmărit de la începutul carierei sau că le-am ascultat albumele pe repeat, sunt toți artiști care mă inspiră și cu toții aduc ceva special fiecărui cântec. Abia aștept să îl ascultați!" le transmite Ed Sheeran iubitorilor muzicii sale.

Artistul va rămâne în România până vineri, înainte de a merge să vrăjească fanii din alte țări.

La finalul anului 2017, Ed a primit Ordinul de Excelență al Imperiului Britanic pentru serviciile sale aduse domeniilor muzicii și acțiunilor caritabile. A câștigat o gamă largă de premii pe parcursul carierei sale, inclusiv 4 premii Grammy, 4 premii Ivor Novello, 5 premii BRIT Awards, 6 premii Billboard Awards – și multe altele.