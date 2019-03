Economia României a bubuit în 2018 - creștere de 4,1% față de 2017

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2018 a fost de 940477,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,1% faţă de anul 2017, informează INS.

La creşterea PIB, în anul 2018 faţă de anul 2017, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri: industria (+1,0%), cu o pondere de 23,7% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 4,1%; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,7%), cu o pondere de 18,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,9%; agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,4%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,4%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (9,9%), informează INS.

De asemenea, la creşterea PIB au mai contribuit sectoarele: informaţii şi comunicaţii (+0,4%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,0%; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,4%), cu o pondere de 7,3% la formarea PIB, al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,7%; impozite nete pe produs (+1,0%), cu o pondere de 9,5% la formarea PIB, al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,1%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,2% contribuind cu 3,3% la creşterea PIB.

La inceputul lui 2018, Comisia Nationala de Prognoza estima o crestere economica pentru finalul anului de 6,1%, dar ulterior au coborat-o la 5,5% si mai apoi la 4,5%. In primavara anului trecut, FMI estima ca, in 2018, Romania va inregistra o crestere economica de 5,1%, dar in luna noiembrie si-a revizuit, in jos, prognozele pana la 4%. Estimarile Comisiei Europene au fost si mai sumbre. Daca in primavara prognoza o crestere economica pentru Romania de 4,5% la finalul anului 2018, in noiembrie a coborat-o la 3,6%.