Economia, afectată de OUG 13. Se scumpesc alimentele şi carburanţii, cresc dobânzile la împrumuturi

Abuzurile policienilor ne costă scump. Scandalul modificării Codului Penal a zguduit din temelii economia ţării. Pe fondul protestelor românilor nemulţimiţi de acţiunile clasei politice, leul a slăbit mult în faţa monedei europene. Deprecierea banilor va atrage după sine scumpiri ale alimentelor şi combustibililor, atenţionează analiştii economici. În plus, dobânzile la împrumuturi au crescut, iar trendul se menţine.

În zece zile costurile de împrumut ale României s-au majorat cu aproximativ 0,3%. Creșterea a început la finele lunii ianuarie, înainte de publicarea controversatei OUG 13 din 2017. Climatul politic neclar nu este însă de natură să ducă la micșorarea costurilor de împrumut. În plus, avem de plătit şi datorii mai mari.



Consultantul fiscal Adrian Benţa a explicat, la Realitatea TV: "La un miliard de euro datoria României cu o rata de 2% pe an, o rata medie, avem o devalorizare a leului. Aici ar fi o cheltuială suplimentară de circa 2 milioane de lei".



Din păcate, efectele nu se opresc aici. Românii vor avea de suportat din propriul buzunar greşelile de guvernare.



"Ar trebui să ne îngrijoreze că şi bugetul de stat a fost construit pe o rată de schimb de 4,45-4,46, ceea ce ne conduce la o devalorizare totală a veniturilor bugetare şi aici avem probleme pe termen mediu pentru că în bugetul de stat sunt cuprinse şi sumele investiţiilor. Se devalorizează şi puterea de cumpărare a banilor, salariile, pensiile, când se devaloriează banii cresc importurile, asta înseamnă că românii vor cheltui mai mult pe mâncare, vor cheltui mai mult pe combustibil", mai spune consultantul fiscal.



Tras la răspundere pentru răsturnarea de pe piaţa economică din ultimele două săptămâni, liderul PSD, Liviu Dragnea ridică din umeri.



"Astea sunt întrebări la care o să răspundă ministrul de Finanţe, dar atât timp cât această stare conflictuală continuă în România, nimeni nu are de câştigat", le-a spus Dragnea reporterilor.



Valul de proteste a speriat în prima fază şi turiştii. În cele din urmă, însă, spectacolul din Piaţa Victoriei a devenit un brand de ţară apreciat de străini.



"Este adevarat, există anulări zi de zi, vorbim de oameni de afaceri care se gândesc la instabilitate şi şi-au amânat deplasările, sunt turişti care şi-au amânat city-break-urile. Au fost şi foarte mulţi turişti care au preferat să vină. Chiar au fost turişti care din simpatie sau curiozitate au şi fost în Piaţa Victoriei", spune consultantul în turism Traian Bădulescu.