Eclipsă totală de Lună, în această seară. Tot ce trebuie să ştii despre Super-Luna Sângerie

O eclipsă totală de Lună va avea loc în noaptea de duminică spre luni (20-21 ianuarie). În timpul fenomenului, satelitul natural va avea o culoare roşiatică, de aici provenind şi denumirea populară de „Lună sângerie”.

Eclipsa de Lună se poate produce doar în timpul fazei de Lună plină. Având în vedere că Luna plină din ianuarie va avea cea mai mare dimensiune din 2019, NASA a descris evenimentul ca fiind o „super” Lună. Conform Space, termenul a fost utilizat în ultimii zeci de ani şi a devenit popular mai ales după cele trei fenomene de Super Lună de la sfârşitul lui 2018.



Pe teritoriul României, eclipsa totală de Lună începe pe 21 ianuarie, de la ora 04:36, moment marcat de intrarea Lunii în penumbra Pământului. La ora 05:34 vor începe să fie vizibile schimbări ale discului Lunii. La această oră, Luna se va afla în vest, la 20° înălţime faţă de orizont. Conform Observatorului Astronomic Amiral „Vasile Urseanu”, cel mai spectaculos moment al fenomenului va avea loc în faza de totalitate ce începe la ora 06:41, scrie descopera.ro. Maximul va fi atins la ora 07:12 şi se va încheia la 07:43.







Fenomenul, vizibil pe întregul teritoriu al ţării noastre, se va încheia în jurul orei 8, când discul Lunii va începe să iasă din umbra Pământului.

Fazele eclipsei de Lună din 21 ianuarie de pe teritoriul României



- La ora 04:36 începe eclipsa.

- În jurul orei 05:34, Luna intră în umbră.

- La ora 06:41 începe totalitatea.

- Maximul eclipsei este atins la 07:12, când Luna se va afla la 10° deasupra orizontului.

- Sfârşitul totalităţii are loc la 07:44.

- Luna se va afla sub orizont, fapt ce marchează ieşirea din umbră, la ora 08:51.

- Sfârşitul eclipsei are loc la ora 09:48.



De ce este eclipsa totală de Lună denumită Lună Sângerie? Numele "Lună sângerie" este dat tuturor eclipselor lunare totale, având în vedere culoarea - un roşu portocaliu - pe care o căpătă satelitul natural al Terrei în momentul în care trece prin umbra Pământului.



Nuanţa roşiatică este rezultatul împrăştierii şi refractării luminii solare prin atmosfera terestră pe măsură ce Luna trece prin umbra Pământului în timpul unei eclipse totale de Lună.