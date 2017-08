Eclipsă de LUNĂ, în această seară. La ce oră se poate vedea din România

ECLIPSĂ DE LUNĂ. O eclipsă parţială de Lună are loc în această seară şi va fi vizibilă şi din România timp de aproximativ două ore, conform astro-urseanu.ro.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Eclipsa a început la ora 18.49. Luna a intrat în umbra Pământului la 20.22, exact când a răsărit dinspre orizontul de est-sud-est, iar de la această oră poate fi observată şi din România.

Faza maximă a eclipsei are loc la ora 21.20, când Luna se va afla nu foarte sus pe cer, partea de jos a discului selenar căpătând culoarea portocalie-roşiatică.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Ulterior, înspre sud-est, Luna iese din umbra Pământului la ora 22.18, iar eclipsa ajunge la final la ora 23.51, potrivit astro-urseanu.ro.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Cum sunt afectate zodiile de eclipsa de lună din această seară

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Eclipsa lunară din august 2017 de pe 7 august va aduce schimbări semnificative pentru câteva zodii. Eclipsa are loc în semnul Vărsătorului.

Luna August este una dintre cele mai puternice luni ale anului 2017 și va aduce schimbări și răsturnări de situație pe toate planurile.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Eclipsa lunară de pe 7 august este doar începutul acestor schimbări fiind urmată de eclipsa solară de pe 21 august.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Berbec

ECLIPSĂ DE LUNĂ. 2017 este anul unor noi începuturi pentru Berbeci. O dată cu eclipsa lunară din august vor simți cum cosmosul îi ghidează către acest nou capitol din viața lor, un capitol care va fi mai potrivit destinului pe care și-l doresc.

Toate relele vor ieși la suprafață, toți cei care i-au făcut rău Berbecului vor începe să iasă la suprafață, să-și primească pedeapsa karmică.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Leu

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Și pentru Lei urmează o perioadă benefică. Vor începe să cearnă grâul de neghină și pentru asta se vor schimba, vor fi mai înțelegători și mai înțelepți. Întunericul se va transforma în lumină.

Eclipsele lunare înseamnă renunțare la tot ce îi ținea pe loc, la dobândirea unui curaj nebun de a lua frâiele vieții și de a-și urma visurile.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Vărsător

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Vărsătorul nu e gata să renunțe la multe lucruri care îl țin departe de ceea ce-și dorește cu adevărat. Încă nu are încrederea că destinul îl va ajuta să își găsească adevăratul drum.

Având în vedere că eclipsa are loc în semnul Vărsătorului, acest semn ar trebui să se bucure cel mai mult de o reinventare, de un nou început.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Vărsătorul nu a avut un an prea bun până acum. Totul s-a dovedit prea volatil pentru el. Nicio grijă, totul s-a întâmplat cu un motiv, pentru a face loc pentru lucrurile bune ce vor urma de acum.

Nu trebuie să mai cauți în exterior pentru îndrumare și curaj, ci trebuie să cauți în interiorul tău, conform unica.ro.

Cateva sfaturi pentru toti nativii pentru a intelege efectele eclipsei Luna:

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Este momentul perfect pentru a incepe un nou stil de viata.

Este o perioada plina de energie si de noi provocari. Unele foarte bune, altele doar aparent bune. Alegerile iti apartin.

Vei putea suferi pierderi, de orice natura. E posibil ca unii nativi aflati in relatii nu foarte solide sa ramana singuri, dupa cum cuplurile bine sudate sa evolueze impreuna spre un nou nivel afectiv.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Fiecare nativ trebuie sa dovedeasca mai multa incredere in demersurile sale, in deciziile pe care le ia si in demersurile pe care le face. Tot ceea ce are un scop bun este incurajat si sustinut.

Energia Varsatorului se refera la schimbare si neconformitate. Varsatorul este pionierul si intotdeauna vine cu noi modalitati de a face lucruri. Efectele se vor manifesta din plin asupra tuturor zodiilor de aer, si intr-o masura mare asupra zodiilor de apa.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Cele mai putin afectate sunt zodiile de pamant si cele de foc, exact in acesta ordine, utima categorie fiind aparent imuna la afectele acestei eclipse.

Aceasta eclipsa de Luna, aduna, coaguleaza, intareste, provoaca si construieste asa cum putine alte perioade din trecut au facut-o.

ECLIPSĂ DE LUNĂ. Eclipsa de Luna aduce inspirate, forta creatoare si provoaca la distrugea limitelor, rupe bariere si sabloane, inlatura constrangeri si ii incarca pe toti nativi cu energie.

Pe de alta parte eclipsa de luna ne va scoate pe toti din zona de confort si va aduce provocari si te va forta sa te indepartezi de lucrurile care nu mai sunt in interesul vostru.