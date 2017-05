Echipa Dinamo-BikeXpert Racing țintește o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Echipa Dinamo-BikeXpert Racing, alături de Superbet, mărește miza pentru ciclismul românesc și dorește obținerea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din anul 2020.

"Ne simtim onorati ca cea mai buna echipa de ciclism din Romania a ales sa faca parteneriat cu cea mai buna casa de pariuri din Romania, SuperBet. Sunt sigura ca impreuna vom putea avea performantele pe care vi le doriti si, nu in ultimul rand, prezenta la Olimpiada la Tokyo. Imi doresc mai mult decat o simpla prezenta, ci imi doresc o prezenta pe podium. Sunt sigura ca vom face o echipa buna”. a declarat Augusta Dragic, reprezentantul Superbet la conferinta de presa prilejuita de lansarea noilor tricouri de competitie ale echipei Dinamo-BikeXpert Racing.

Cu 60 de sportivi legitimati si nu mai putin de 82 de medalii de aur in cele 128 de concursuri desfasurate in Romania, echipa Dinamo-BikeXpert Racing isi propune drept tinta calificarea unui rutier la editia din 2020 a Jocurilor Olimpice de la Tokyo in concursul de Mountain Bike (MTB).

“Performanta inseamna totul. Planul meu pentru aceasta echipa se opreste pentru inceput la anul 2020, la Olimpiada, si vom incerca sa ducem cel putin un sportiv acolo. Avem cativa baieti tineri care se descurca extraordinar de bine, au obtinut rezultate, dar mai avem nevoie de putina incredere. In trecut nu am avut contact cu competitiile internationale si ne-am pierdut putin increderea, dar am inceput sa ne recastigam increderea si lucrurile in federatie au inceput sa mearga din ce in ce mai bine. Vom atac pe toate fronturile concursurile importante din Europa. Vrem sa castigam in acest an incredere, puncte UCI si din 2018 cand vor incepe sa conteze aceste puncte sa plecam din primele randuri. La MTB se pleaca la start in functie de punctele obtinute", a declarat si Razvan Juganaru, antrenorul principal al echipei Dinamo-BikeXpert Racing si inca el insusi competitor in activitate.