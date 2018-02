Echipa de hochei a Rusiei "a făcut o aroganţă" la Olimpiadă! (VIDEO)

Sportivii au intonat imnul lor naţional la ceremonia de decernare a medaliilor, deşi acest lucru le era interzis, conform codului de conduită impus Rusiei ca urmare a cazurilor de dopaj, relatează Reuters.

Deoarece Rusia este suspendată de CIO, toţi sportivii au evoluat sub drapelul olimpicm sub titulatura Sportivii Olimpici ai Rusiei şi li s-a interzis să afişeze însemne naţionale şi să intoneze imnul.

Our hockey players singing the Russian national anthem, no matter what crappy music is playing on the background pic.twitter.com/LcUU6RZLft

Today we witnessed the politicised Olympic committee trying to drown out in music the Russian hockey team singing their own national anthem after winning gold. How much lower can the IOC sink?pic.twitter.com/vYPwOTytSI