Ecaterina Andronescu: "Am primit sute de mesaje, sunt mulţi care gândesc ca mine"

Ecaterina Andronescu

Ecaterina Andronescu, senator PSD, prezentă vineri seară în emisiunea "Realitatea Românerască", de la Realitatea TV, a spus că mulţi colegi din PSD îi împărtăşesc opiniile la adresa conducerii partidului, păreri exprimate într-o scrisoare, în care dânsa le-a transmis social-democraţilor "să nu dea foc ţării".

Citiţi şi:

"Sunt extraordinar de îngrijorată de ce se întâmplă în societatea românească. Există numai răfuială în Parlament, iar asta se reflectă şi în societate. Acesta este şi strigătul meu de disperare. PSD-ul guvernează pentru toţi românii. Şi pentru cei care l-au votat, şi pentru cei care nu l-au votat.

Eu am auzit-o vorbind public, vorbea coerent, eu n-am cunoscut-o aşa. Mă îngrijorează că stânga europeană se îndepărtează tot mai mult de stânga românească. Mă îngrojorează că oamenii sunt în stradă, deşi există creşteri salariale. Toate astea am vrut să le spun în interior. Eu n-am mai vorbit cu conducerea partidului de la Congres, şi nici atunci prea mult. Am primit sute de mesaje, chiar sute de mesaje. Sunt mulţi care gândesc ca mine. Deprofesionalizarea funcţiei publice este un lucru real.

Noi, ca partid, ne-am bătut împotriva abuzurilor. În vinerea aceea, în 10 august, ce s-a întâmplat în stradă? Aici au fost nemulţumirile mele. Cred că cei mai mulţi dezaprobă ce a fost în Piaţa Victoriei", a spus Ecaterina Andronescu, vineri seară.