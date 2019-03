Ecaterina Andronescu nu renunță la ideea uniformelor școlare

Andronescu, a spus, recent, într-o conferinţă de presă la Bistriţa, că nu vrea o uniformizare, ci găsirea unor elemente de vestimantaţie distincte pentru ca elevii să poată fi mai uşor recunoscuţi şi astfel să poată fi crescut gradul de securitate a elevilor şi profesorilor.

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a reiterat, sâmbătă, la Antena 3, nevoia ca elevii să poarte un semn distinctiv care îi poate apăra de unele pericole.

„Aş vrea să vă spun că noi avem din 2007 legea 35, a cărei iniţiatoare am fost, care stabileşte, printre alte măsuri de asigurare a siguranţei elevilor şi profesorilor în şcoli, purtarea unui semn distinctiv, în aşa fel încât autorităţile care sunt responsabile cu paza şi securitatea să îi reunoască uşor pe elevii care sunt în acea şcoală. Deci o lege avem", a spus ministrul.

Andronescu a reiterat ideea uniformelor obligatorii în urma unui incident de la un liceu din Ploieşti, în care o profesoară a fost atacată de un fost elev.

"Am adus din nou în discuţie acest subiect pentru că incidentul de la Ploieşti ne-a arătat că deşi în liceul respectiv existau doi paznici şi un profesor de serviciu, iar în cadrul şcolii patrulau doi sau trei jandarmi, totuşi un intrus a intrat în şcoală şi a făcut un gest care nu poate fi decât condamnat. Dacă în şcoala respectivă elevii ar fi avut un semn distinctiv, nu am fi ajuns acolo. Acesta este motivul pentru care am reiterat ideea că avem o lege pe care o putem folosi", a spus ea.

„În 2007 eram în Parlament şi dintr-un caz petrecut similar cu cel petrecut recent în Ploieşti, cu înjunghierea profesoarei, m-am apucat şi am făcut Legea 35. Am făcut-o tot din disperarea de a încerca să găsim soluţii care să protejeze siguranţa copiilor şi a profesorilor în şcoală. Acum mă întorc la şcoala din Ploieşti: avea doi paznici, doi - trei jandarmi patrulau prin faţa şcolii, fiecare elev avea card de intrare în şcoală, exista profesor de serviciu care se plimba pe coridoarele şcolii şi totuşi, în aceste condiţii, a fost posibil un asemenea gest pe care doresc să fie sancţionat aşa cum se cuvine. Atunci m-am întrebat ce ar fi putut să ne ajute să identificăm intrarea unui intrus în şcoala respectivă?! Poate o ţinută care să fie dedicată şcolii respective, nu ştiu dacă uniforma este neapărat necesară, o eşarfă, o pălărie ceva, un semn distinctiv, care l-ar ajuta şi pe paznic şi pe profesorul de serviciu să îl detecteze pe acel intrus”, a declarat Andronescu.

Ministrul a afirmat că nu îşi doreşte uniformizarea personalităţilor din şcoli, însă vede că şcolile mari din Europa sunt mândre de uniforma pe care o poartă uneori de sute de ani.

„Dacă şcoala împreună cu părinţii aleg un semn distinctiv, un sacou de o anumită culoare, nu ştiu, ce găsesc ei (...) ne-ar fi mai uşor să îi recunoaştem pe intruşi printre elevii şcolii şi mai uşor le-ar fi şi jandarmilor, poliţiei să îi protejeze atunci când se află pe stradă”, a adăugat Ecaterina Andronescu.