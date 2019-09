Ecaterina Andronescu, prima reacție în scandalul șefului Transelectrica: "Îngrozitor"

Foto: Cristian Otopeanu

Ecaterina Andronescu, preşedintele Senatului Universităţii Politehnica, a vorbit pentru realitatea.net despre scandalul în care este implicat ex-președintele Transelectrica, Marius Dănuț Carașol, care și-ar fi falsificat CV-ul, susținând că a absolvit Politehnica București.

Ecaterina Andronescu a precizat că diploma lui Marius Dănuț Carașol nu a fost eliberată de Universitatea Politehnica din București.

"Noi am verificat, sa stiti. Numarul de pe diploma domniei sale sau o diploma cu numarul pe care il are, formatul acela, nu a fost niciodata eliberat de Politehnica. El a fost student la Politehnica, in 2006 a parasit studiile, fara sa le termine.

Ca urmare, nu poate fi considerata diploma adevarata. Ca format, ca design al formatului de diploma, nu seamana cu ceea ce elibereaza Politehnica in fiecare an.

Este ingrozitor, pur si simplu, o asemenea persoana, cu o asemenea responsabilitate...", a spus Ecaterina Andronescu pentru realitatea.net.

Ascultă mai jos o parte din dialogul purtat de Ecaterina Andronescu, prin telefon, cu jurnalistul Cristian Otopeanu!

Preşedintele directoratului Transelectrica, Marius Dănuţ Caraşol, a fost revocat din funcţie, astăzi, după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora şi-a falsificat CV-ul.

Transelectrica a anunțat oficial revocarea din funcţie a lui Carașol şi a precizat că postul a fost preluat de Claudia-Gina Anastase.

.