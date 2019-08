Ecaterina Andronescu insistă după demitere: E nevoie de o campanie, să-i educăm pe copii

Ecaterina Andronescu

Demisă de la șefia Ministerului Educației, Ecaterina Andronescu insistă cu declarația care i-a adus problemele și spune că este nevoie de o campanie de educație în școli. Fostul ministru asigură că cuvintele sale au fost scoase din context și că tot ce a dorit a fost să vorbească despre o necesară campanie în școli.

Trebuie pornită o campanie în școli, să-i învățăm pe copii să se protejeze, a spus Ecaterina Andronescu la Realitatea TV. Fostul ministru al Educației susţine că acesta a fost mesajul pe care a vrut să-l transmită, atunci când a făcut declaraţia controversată.

Afirmaţia că a fost educată să nu urce în maşină cu un străin a costat-o însă postul de ministru

”Eu eram la minister aveam o ședință cu unul dintre consiliile consultative pe datele statistice ale ministerului si la un moment dat a venit cineva din cabinet, una din fetele mele din cabinet și mi-a zis: veniți puțin. Mi s-a parut putin speriata, dar n-am inteles ce s-a intamplat și pe televiziune era un anunț că am fost demisă, că pe Facebook s-a întâmplat lucrul acesta”, a spus Andronescu la Realitatea TV.

”Discutam intr-o emisiune de la altă televiziune acest subiect și eu am spus următoarele: cred că în școli trebuie sa facem o campanie si sa-i educam pe copii sa se apere și am continuat ca eu am invatat asta de acasa. Eram ultimul om sa ma uit la familia Alexandrei sau să nu fiu extrem de frământată despre ce s-a întamplat cu aceste fete pentru ca pâna la urma în primul rând sunt profesoară și Alexandra si Luiza aveau aproape varsta studentilor mei, sunt foarte atașată, cum as fi putut eu sa trimit un gand rau asupra acestor oameni atat de incercati”, a spus Andronescu la Realitatea TV.