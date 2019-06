Ecaterina Andronescu, înainte de congres: PSD ar putea să iasă din istorie

Ecaterina Andronescu, la Realitatea TV, înainte de Congresul PSD

Ecaterina Andronescu, unul din cei patru candidați pentru postul de președinte al PSD la congresul de sâmbătă, 29 iunie, recunoaște că partidul se află într-o situație de nemulțumire internă, că oamenii sunt "bulversați" și că primul lucru care trebuie rezolvat este răspunsul la întrebarea: "De ce urăște populația PSD-ul?"

Dacă partidul nu va face o analiză rapidă a greșelilor din trecutul recent și dacă nu ..., PSD riscă să iasă din istorie, a declarat Ecaterina Andronescu, vineri seara, la Realitatea TV.

"Acum PSD este într-o situație, nu de război, dar într-o situație nemulțumitoare. Trebuie să aflăm de ce am obținut cel mai mic scor din istorie. De ce a ajuns populația să urască PSD? Nu pot fi puse toate greșelile pe seama unui singur om. Dacă mâine la congres vom trata cu sinceritate aceste teme, vom merge înainte cu toată responsabilitatea. E obligatoriu. Altfel, PSD ar putea să iasă din istorie - dacă nu înțelegem de ce am nemulțumit populația. Am tratat anumiți oameni cu aroganță. Sper să ne regăsim cadența. Cred că doamna Dăncilă are cele mai multe șanse (de a ajunge președintele PSD - n.red). Trebuie să schimbăm lucrurile care nu merg. I-am supărat pe oameni și trebuie să vedem cum putem să-i recâștigăm", a declarat Ecaterina Andronescu în dialogul cu Octavian Hoandră la "Realitatea Românească".

Ar fi fost mai bine pentru partidul social-democrat dacă oamenii din jurul lui Liviu Dragnea i-ar fi cerut acestuia "să facă un pas sau doi în spate" decât să nu se implice în alegeri și să lase intenționat partidul să piardă.

"Nu am știut să facem față acestor știri false. Cum să pui pe PSD eticheta de partid neeuropean, nedemocratic, un partid care a contribuit la integrarea României în UE și NATO? este un derapaj. Dacă nu am știut să facem pasul înapoi (de la guvernare - n.red), atunci trebuie să mergem cu toate motoarele turate înainte. Nu vreau să iau apărarea lui Liviu Dragnea sau doamnei Dancilă, eu când am avut ceva de spus l-am căutat pe șeful PSD să-i spun direct, am apelat la acea scrisoare doar când nu am reușit să-i spun direct. În jurul lui erau și alți oameni, nu eram singura care vedeam că lucrurile merg prost", a mai spus Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educației spune că personal ar fi optat pentru alegerea în două tururi a șefului PSD, aceasta era varianta democratică, dar "congresul poate întoarce această propunere, această decizie luată de CEX".

"Lumea este foarte bulversată, nu înțeleg de am pierdut alegerile la un scor care nu ne face cinste. Am cerut doamnei Dăncilă la Neptun să facem o analiză, să vedem cum stau lucrurile. Chiar și adversarii noștri politici recunoșteau că PSD era un partid al profesioniștilor.... Trebuie să redeschidem porțile PSD către cei care au ceva de spus, să-i ascultăm".

Au fost greșeli impardonabile pe care le-a făcut PSD sub conducerea lui Dragnea, arată Ecaterina Andronescu:

"Când să-l schimbe pe al treilea premier, pe Mihai Tudose, am avut curajul să-i spun: Ați venit cu un plic și ne-ați spus "Aici este premierul, nu vi-l spun". Ca să nu știrbim poziția liderului, am fost de acord cu Grindeanu, dar am creat un precedent extrem de păgubos, s-a dovedit așa pentru PSD, dar este un precedent periculos pentru toată politica: Cum să votezi tu împotriva propriului tău Guvern. Cum s-a uitat populația la noi? Au fost greșeli impardonabile. După plecarea lui Dragnea, domnnul Stănescu a primit poziția de președinte executiv interimar, apoi s-a recuzat și și-a dat demisia, nu a fost de acord cu un congres pus atât de repede după schimbare. Partidul trebuia să se reașeze", a explicat Ecaterina Andronescu.

Pericolul major pentru PSD: "să continuăm la fel ca până în alegerile din 26 mai", spune Ecaterina Andronescu.