Ecaterina Andronescu îi regretă pe Victor Ponta şi Mihai Tudose

Ecaterina Andronescu regretă faptul că fostul premier Mihai Tudose a părăsit PSD pentru a i se alătura lui Victor Ponta.

"N-am apucat să vorbesc cu Mihai Tudose, îmi pare rău că a făcut lucrul acesta , e una din personalităţile PSD pe care partidul a creditat-o cu o funcţie importantă, cea de premier. Îmi pare sincer rău şi poate că are loc de întoarcere", a afirmat Ecaterina Andronescu, într-o emisiune TV.

Ministrul Educaţiei a afirmat că, la vremea respectivă, i-a cerut şi lui Victor Ponta să revină în PSD şi, într-o oarecare măsură, mai speră că acest lucru este posibil. "Mi-e greu, nu am previziuni în buzunar, dar n-aş exclude. Prea des punem în faţă orgoliile şi cu orgoliile exacerbate nu cred că găsim cea mai bună soluţie."

Ecaterina Andronescu a vorbit şi despre cum a ajuns ministru din postură de opozant al lui Liviu Dragnea, propus chiar de acesta. "Am avut 2 discuţii la care m-a invitat Liviu Dragnea şi am spus acolo ce am considerat eu că este de spus şi am repetat, asta a fost. N-am venit pentru o funcţie anume, ci dimpotrivă, pentru a vedea cum putem clarifica lucrurile şi cum poate PSD să se achite de aceasta responsabilitate mare pe care şi-a asumat-o. La a doua întâlnire mi-a propus această funcţie", a povestit ministrul.