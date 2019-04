Ecaterina Andronescu anunță TREI legi ale Educației. Învățământul, schimbat din temelii

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat ca drafturile noilor legi ale Educatiei vor fi lansate dupa alegerile europarlamentare, pentru a "nu conturba campania", urmand sa mai aiba loc intalniri cu profesorii din tara.

"Eu cred ca putem sa lansam drafturile celor trei legi ale invatamantului - pentru ca ne gandim sa avem o lege pentru invatamantul preuniversitar, una pentru invatamantul universitar si alta pentru statutul personalului didactic, este foarte important sa avem o lege care sa confere statut personalului didactic cu drepturi si obligatii - dupa alegeri. Drafturile le avem, dupa ce continuam dezbaterile, si avem cat de multe idei din dezbaterea publica pe acest document, draftul poate fi completat si probabil ca-l vom lansa dupa alegerile pentru Parlamentul European, ca sa nu conturbam campania", a afirmat Andronescu, vineri, la Satu Mare.



Ea a aratat ca intalnirile cu profesorii din tara sunt foarte utile si considera ca prin noua legislatie educatia ar trebui sa aiba un rol economic, dar si sa-si recastige increderea.







"Pornim de la rolul pe care il are educatia in orice tara, un rol economic, o tara nu poate prospera fara educatie, un rol de echilibru pe care il are in societate, pentru ca daca parintele pleaca la serviciu si el este nelinistit in legatura cu propria lui odrasla inseamna ca societatea nu este echilibrata, si atunci scoala trebuie sa genereze pentru societate aceasta stare de echilibru. Sunt multe lucruri pe care le putem ameliora, cum ar fi formarea profesorilor, formarea initiala si formarea continua. De aceea avem aceste dezbateri, ca sa putem sa prindem aceste elemente in legislatie. Mi-as dori sa existe mai multa incredere in scoala. Parintii, profesorii, autoritatea locala sa aiba mai multa incredere. O scoala in care nu exista incredere nu poate functiona, dupa parerea mea. Increderea se castiga in ani, uneori in foarte multi ani si se poate pierde intr-o clipa. Noi vrem sa vedem care sunt mecanismele prin care putem sa recastigam increderea in toate scolile din Romania", a mai spus Andronescu.



Potrivit agerpres.ro, Ecaterina Andronescu s-a intalnit, vineri, cu profesori, directori ai unitatilor de invatamant, inspectori scolari, reprezentanti ai Consiliului Judetean al Elevilor, ai mediului de afaceri, parinti, primari de municipii si orase pentru a discuta despre modificarea legilor din educatie.