Ea este cea mai tânără miliardară din lume la doar 21 de ani, potrivit Forbes. Cum arată FOTO

La 21 de ani, Kylie Jenner a devenit cea mai bogată personalitate din lume, potrivit Forbes.

Kylie Jenner a reușit să strângă o avere de peste 1 miliard de dolari prin intermediul cosmeticelor sale, Kylie Cosmetics.

Jenner devine astfel la 21 de ani cea mai bogată personalitate a tuturor timpurilor, după ce în urmă cu 11 ani, Mark Zackerberg primise titlul de cel mai bogat la vârsta de 23 de ani.

"Nu mă așteptam la așa ceva. Nu am prevăzut așa viitor, însă mă simt foarte bine", a declarat Jenner.

Pe lista tinerilor miliardari se mai numără și fondatorul Snapchat Evan Spiegel, 28 de ani, cu o avere de 2,1 miliarde de dolari.

Șeful Amazon Jeff Bezos rămâne cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată de 140 de miliarde de dolari.

Kylie Kristen Jenner este o personalitate de televiziune americană, femeie de afaceri, antreprenor, model și personalitate social media. Ea este cunoscută pentru apariția în reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians” începând din 2007 până în prezent și pentru celebrul brand de cosmetice „Kylie Cosmetics”.