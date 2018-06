E211, pericol MORTAL! Îl consumi zilnic, fără să ştii că îţi scurtează viaţa într-un mod dramatic!

Anumite E-uri sunt interzise in unele tari, dar nu in toate. Te si intrebi cum de unele tari recunosc ca exista un pericol suficient de mare ca sa interzica o substanta, iar altele aleg sa treaca pericolul cu vederea.

Unul dintre aditivii comuni, dar nu lipsiti de pericole, este E211. Se foloseste in calitate de conservant impotriva drojdiilor si bacteriilor in produsele acide, cum ar fi dressing-urile pentru salate, bauturi carbogazoase cu arome de citrice, gemuri, sucuri de citrice, muraturi si condimente, masline si produse pe baza de masline, produse din peste, crustacee, creveti, moluste, bauturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), mustar, deserturi pe baza de produse lactate netratate termic, suplimente alimentare lichide si guma de mestecat.



Se gaseste, de asemenea, si in apa de gura bazata pe alcool.



Semnalul de alarma, in cazul acestui aditiv, e dat de faptul ca, in combinatie cu acidul ascorbic (vitamina C, E300), benzoatul de sodiu si benzoatul de potasiu (E212) pot forma benzen, un cunoscut cancerigen, scrie ziare.com.



Consumul unor produse alimentare in care se utilizeaza anumiti coloranti artificiali (E102, E104, E110, E122, E124 si E129) impreuna cu conservantul benzoat de sodiu (E211) poate avea efecte negative (hiperactivitate) asupra comportamentului copiilor. Aceasta este concluzia unui studiu comandat in anul 2007 de agentia guvernamentala britanica pentru standarde alimentare (Food Standards Agency, FSA) si realizat de catre Universitatea Southampton din Marea Britanie.



Prin urmare, parintii au fost sfatuiti sa nu dea copiilor spre consum produsele ce contin aditivii mentionati.