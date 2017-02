E una dintre cele mai MICI case din Anglia, dar costă o avere. Ce descoperi când intri în locuinţă

Una dintre cele mai mici case din Marea Britanie a fost scoasă la vânzare, pentru prima dată în 50 de ani, iar preţul este unul diametral opus suprafeţei locuinţei.

Casa, aflată într-o zonă exclusivistă din Londra, Chelsea, este complet detaşată, diferit de majoritatea caselor britanice şi pe ea se cere o adevărată avere: 600.000 de lire sterline! Locuinţa are un dormitor, o baie, o bucătărie şi ceea ce agenţii imobiliari numesc "sală de recepţii", de fapt un living, toate legate printr-o scară interioară, pentru că micuţa casă are şi etaj.



În ciuda zonei exclusiviste, casa are nevoie de renovări majore, neexistând niciun colţ al casei care să fie adus la zi, nici din punct de vedere al utilităţii, nici al aspectului. Din fericire, casa se află într-o zonă foarte frumoasă şi verde a Londrei.



Scoasă la vânzare de o săptămână, scrie Metro.co.uk, locuinţa are deja persoane interesate şi, spun agenţii imobiliari, refăcută locuinţa are o aşezare unică şi, în ciuda dimensiunilor miniaturale, ar putea fi revândută cu 1 milion de lire sterline.