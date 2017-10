Ioana Ene Dogioiu: ”E oficial: Dorneanu a subminat Justiția. Demisie sau revocare?”

Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a incalcat independenta, prestigiul si credibilitatea Justitiei. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a subminat autoritatea intregului sistem judiciar.

Nu o spun eu. Nu este o opinie. Este o constatare oficiala a organismului chemat sa apere independenta Justitiei, CSM.

Este o situatie fara precedent, de o gravitate pe care o consider extrema si care nu cred ca poate ramane fara urmari dintre cele mai serioase intr-un stat de drept.

Infuriati de opiniile separate si concurente ale Liviei Stanciu, care rostea cu greutatea fostului presedinte ICCJ adevarurile despre aberatiile din deciziile ultrapolitizate si cu mult peste competentele CCR, judecatorii majoritari au decis ca daca presedintele CCR nu vrea sa publice o opinie separata sau concurenta nu o publica. Ca asa vrea el. Ceea ce s-a concretizat in Hotararea 1/22.06.2017.

Hotararea a fost atacata de o avocata curajoasa, Elenina Nicut, si o instanta a Curtii de Apel Bucuresti a aratat ca este un act administrativ vadit nelegal, prin care CCR a incalcat Constitutia Romaniei.

Furibund, dl Dorneanu a iesit intr-un interviu la televizor pentru a ataca Justitia despre care a facut afirmatii de o gravitate exceptionala, referitoare la politizarea hotararilor judecatoresti in general. Reactia CSM este pe masura gravitatii faptei presedintelui Dorneanu:

"Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca o parte din declaratiile domnului Valer Dorneanu - presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei - in cadrul unui interviu transmis de postul de televiziune B1 TV in data de 7 octombrie 2017, au fost de natura a aduce atingere independentei, prestigiului si credibilitatii Justitiei, cu consecinta subminarii autoritatii acesteia, inclusiv a sistemului judiciar in ansamblul sau.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca afirmatii precum 'nu as vrea sa numar in cate cazuri se simte o influenta politica in hotarari judecatoresti comune si in cate la noi', formulate la modul general si impersonal de presedintele Curtii Constitutionale, sunt de natura a induce in perceptia publica ideea politizarii actului de justitie, a unui sistem judiciar care nu se bucura de independenta fata de puterile politice ale statului".

De notat ca revolta membrilor CSM a fost atat de mare incat nici nu a mai fost sesizata Inspectia Judiciara, afrontul adus de dl Dorneanu Justitiei in ansamblu fiind evident si de competenta directa a CSM.

