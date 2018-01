E Ford Mustang? E Corvette? Nu, e Dacia 1310. Modelul rar care a apărut pe străzi

Un argentinian care şi-a cumpărat O Dacie 1310 veche a reuşit să transforme această maşină într-un muscle car demn de toată lauda. Galeria Foto.

S-au investit bani seriosi in aceasta masina. Si in eleronul ei de deltaplan. Apreciem in schimb conversia la 4 prezoane pentru roti si lucrarea de tinichigerie si in fibra de sticla, care pare curata si ingrijita, potrivit 4tuning.ro.

Cum arată această Dacie 1310 modificată, în Galeria Foto.