Duşmanul de temut al zahărului. Leguma care reduce secreţia de insulină

Fasolea boabe, alba sau rosie, aduce numeroase beneficii organismului. Aceasta leguma este o sursa naturala de fibre si de proteine, avand un indice glicemic scazut. De asemenea, fasolea este bogata in fier, un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor.

Pentru ca are foarte putina grasime si colesterol deloc, fasolea este foarte indicata in regimul diabeticilor. O portie de fasole in fiecare zi ii ajuta pe cei care au diabet de tip 2 sa tina sub control nivelurile de zaharuri din sange si reduce riscul de infarct.

"Aceasta leguma este recomandata diabeticilor deoarece are un indice glicemic scazut, dar si carbohidrati benefici, cu proteine slabe si fibre solubile”, spune dr. Daniela Stan, medic de familie, citat de Adevarul.ro.