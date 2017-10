După ministrul "ZERO km de autostrăzi", a venit ministrul care promite "fără număr"

Fostul șef de la Transporturi Răzvan Cuc a anunțat încă de la preluarea mandatului că nu promite niciun kilometru de autostradă și a fost singurul ministru de resort care s-a ținut de promisiune. Noul ministru al Transporturilor alege însă altă strategie: intră în forță în sacul cu promisiuni.

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a susținut că în 2018 vor fi inaugurați "cel puțin" 150 de kilometri de autostradă. "Avem banii, dar ne lipsește organizarea", a spus noul ministru care a precizat că "e păcat că în acest an am pierdut timpul".

Ministrul a inspectat, marți, șantierul autostrăzii Lugoj-Deva și le-a cerut constructorilor să respecte termenele și calitatea lucrărilor.

"Astăzi analizăm segmentele de autostradă. Pe segmentul E trebuie să facem din nou licitație. Nivelul de tolerantă va fi zero, pentru că aceste lucrări nu au suferit de lipsă de finanțare. Au fost bani din fonduri UE, plățile s-au făcut la timp.

Monitorizarea, îndrumarea a fost defectuoasă, atât inginerul, cât și compania de specialitate. Din acest moment, directorul general și secretarul de stat vor face analize săptămânale. Cel puțin o data pe luna, o să ne întâlnim pe autostrăzile patriei. (...) Am vrut să am o discuție cu toți constructorii de pe toate loturile autostrăzii pentru a va spune tuturor că va înțeleg provocările pe care le-ați întâmpinat în teren, dar eu voi avea tolerantă zero la întârzieri și la lucrări de proastă calitate", a declarat Ministrul Transporturilor.

Felix Stroe a mai precizat că anul viitor și-a propus să inaugureze cel puțin 150 de kilometri de autostradă, în România.

"Fiind banii, ne lipsește organizarea. La anul, păcat că în acest an am pierdut timpul, pentru că ați văzut că majoritatea problemelor birocratice s-au rezolvat într-un final, nu am folosit timpul eficient, anul viitor va fi un an de boom. Și va spun în mod realist, nu optimist, nici nu ne gândim în anul 2018 să nu dăm în folosință 150 de kilometri de autostradă, cel puțin", a mai spus ministrul, potrivit Ziare.com.