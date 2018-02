După ce a pierdut 16 sarcini, a născut o "bijuterie" de fetiţă! În 14 ore, copilul a murit! Motivul?

Lizzie Allen, o femeie în vârstă de 32 de ani, a trecut dintr-un coşmar în altul... După ce a pierdut nu mai puţin de 16 sarcini, a născut o fetiţă de toată frumuseţea. Sorta, însă, i-a mai dat o palmă: copila i-a murit, după 14 ore de agonie. Motivul este absolut înfiorător...

Fleur-Rose Allen a murit la doar o zi după ce a făcut primii paşi... Avea 15 luni şi fusese născută prematur. În acea zi blestemată, însă, fetiţa s-a trezit plângând... Avea temperatură şi imediat mama ei şi-a dat seama că s-a întâmplat ceva. După şase ore, femeia a dus copila la spital.



"Fleur-Rose era plină de viaţă... Era sănătoasă. În ziua tragediei, se juca şi râdea ca orice copil... Am dus-o la spital cu febră mare, avea 39. Leşinase... În Ambulanţă, preţ de câteva clipe, şi-a revenit şi chiar s-a jucat puţin... Am ajuns la spital şi medicii i-au făcut o radiografie. Nu se vedea nimic pe film, dar fetiţa noastră nu mânca... Cu toate astea, părea că-şi revine. Când stătea pe genunchii tatălui ei, râdea", a povestit mama copilei, pentru un ziar local.



La un moment dat, părinţii i-au dat să mănânce o linguriţă de cartofi piure. Când fetiţa şi-a întors capul, aceştia au observat o umflătură pe gât. Au chemat o asistentă medicală, dar, după câteva minute, roşeaţa i-a dispărut. Într-un final, medicii i-au făcut analize şi au trecut-o pe antibiotice. Avea meningită.



"Ne-am speriat! Fleur-Rose a început să se stingă sub ochii noştri. A ajuns la Terapie Intensivă, dar, după ce a intrat în stop cardiac de patru ori, roşeaţa a revenit şi i-a cuprins tot corpul", a completat mama acesteia.



Seara, medicii au spus familiei că nu mai puteau face nimic pentru fetiţă. Într-un final, au declarat decesul.