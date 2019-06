După intervenția lui Meleșcanu, România caută o poziție comună în criza de la Chișinău

Viorica Dăncilă a anunțat luni că va discuta cu președintele Klaus Iohannis pentru a formula o poziție comună a României în criza de la Chișinău. Până acum, președintele și guvernul au emis separat declarații prudente pe această temă. Luni, ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a emis însă o poziție foarte apropiată de cea a lui Vlad Plahotniuc, intrând în contradicție cu poziția exprimată de UE și SUA. Ulterior, Meleșcanu a precizat că cel puțin o parte a declarație ar fi o opinie personală, iar MAE a revenit cu un comunicat pentru a spune că anumite declarații ale ministrului au fost scoase din context.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că autorităţile de la Bucureşti trebuie să aibă "o poziţie de ţară, o poziţie a României" referitoare la situaţia politică din Republica Moldova, şi nu o poziţionare a preşedintelui, a premierului sau a Ministerului Afacerilor Externe.

"Eu cred că normalitatea este cooperarea interinstituţională. Şi încă de la preluarea mandatului am spus că din partea premierului României există toată deschiderea de a avea cooperare, de a conlucra atât cu Administraţia Prezidenţială, cât şi cu Parlamentul României pe obiectivele importante pentru ţară. Şi cred că acest lucru este important, pentru că, dincolo de lupta politică, România are obiective în care are nevoie să existe această cooperare. Preşedinţia rotativă în care, este adevărat, nu prea am cooperat, dar avem o Preşedinţie de succes. Avem obiective, să cooperăm, să avem o poziţie de ţară, sper în cel mai scurt timp, referitoare la Republica Moldova. Trebuie să fie, o să vorbesc şi cu Ministerul de Externe, o să vorbesc şi la Administraţia Prezidenţială, cu domnul preşedinte, aici nu cred că trebuie să avem o poziţionare faţă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova a premierului, a preşedintelui, a Ministerului Afacerilor Externe, cred că trebuie să venim cu poziţia României. Şi cred că pot fi mult mai multe lucruri în care avem nevoie de această cooperare interinstituţională. Este adevărat că se apropie campania pentru prezidenţiale şi întotdeauna în timpul campaniei pentru prezidenţiale lucrurile nu sunt tocmai calme, dar şi până acum să nu uităm că sunt premierul României căruia i s-a cerut cel mai des demisia ", a declarat Viorica Dăncilă, luni, la TVR1.

Cu câteva ore mai devreme, ministrul de Externe bulversa lumea exprimând o poziție aproape identică cu cea a oligarhului Vlad Plahotniuc, apoi își nuanța sau tretracta o parte a declarației.

Concret, Meleșcanu a susținut varianta alegerilor anticipate și scenariul dizolvării parlamentului, a precizat chiar că l-a instruit pe ambasadorul român să se întâlnească cu Vlad Plahotniuc, apoi a refuzat să spună dacă recunoaște guvernul Maia Sandu.

Deși vorbea de la tribuna MAE, ministrul a spus la un moment dat în timpul conferinței de presă că exprimă o opinie personală, dar este neclar la ce anume s-a referit.

În cele din urmă, MAE a revenit cu un comunicat în care a afirmat că anumite afirmații ale lui Meleșcanu au fost scoase din context și că poziția oficială e cea exprimată de guvern.

În ultimele zile, UE și SUA și-au exprimat clar susținerea pentru actualul parlament de la Chișinău și pentru guvernul format de socialiști și proeuropeni și condus de Maia Sandu, chiar dacă acesta a fost invalidat de decizia Curții Constituționale controlate de Vlad Plahotniuc, al căruit partid insistă că deține puterea legitimă.

UE a declarat că este pregătită să colaboreze cu „Guvernul legitim” ales ieri la Chișinău, notează ZDG.md.

Uniunea Europeană ia act de deciziile luate ieri de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv de formarea coaliției guvernamentale, se spune într-o notă emisă de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini și Comisarul european pentru politica de extinere și vecinătate, Johannes Hahn.

Și SUA recunosc noul parlament de la Chișinău și cer respectarea rezultatului alegerilor, o susținere clară pentru guvernul condus de Maia Sandu, în ciuda rezistenței vechii puteri moldovene, controlate de Vlad Plahotniuc.

Mesajul a fost transmis de Departamentul de Stat al SUA.

Luni, Franţa, Germania, Marea Britanie, Polonia şi Suedia şi-au anunţat susţinerea faţă de parlamentul Republicii Moldova, a cărui dizolvare a fost anunţată duminică în urma deciziilor Curții Constituționale, transmite AFP, citată de Agerpres. Mai multe aici.