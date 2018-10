După ani de CHIN, bărbatul cu cea mai "proeminentă" zonă intimă a făcut o operaţie de micşorare

Un bărbat care suferea de boala Elefantiazis, afecţiune ce-i afecta organele genitale, a trecut printr-o intervenţie chirurgicală extrem de complexă, care i-a schimbat radical viaţa.

Horace Owiti Opiyo, cunoscut ca Forence din Kibigori, Kenya, a observat prima dată un chist în zona organelor genitale în 2006, când avea doar 10 ani.



În 2007 mai fusese supus unei intervenţii chirurgicale, dar, în scurt timp, problema a reapărut. În timp, organele sale genitale au ajuns să măsoare peste 1 metru! Chistul format în acea zonă depăşea 5 kg.



"La început, era doar o umflătură. Apoi a ajuns să fie cât pumnul meu. Şi nu se mai oprea din crescut... Ajunsese să mă deranjeze şi la mers, şi la statul pe scaun. Mă imobiliza!", îşi aduce aminte bărbatul.



A fost nevoit să se retragă de la şcoală pentru că nu mai putea participa la cursuri, unde trebuia să stea în bancă, pe scaun. Nici măcar nu mai putea să se îmbrace. În plus, colegii lui de clasă râdeau de el şi îl făceau să se simtă nedorit.



Şi, de parcă asta nu era de ajuns pentru bietul copil, la vremea aceea, Forence a început să creadă că fusese blestemat. "Ştiam că nu are cum să fie ceva de la Dumnezeu. Era sigur mâna diavolului!", spune acesta.



Încercând să-l ajute, Duncan Otieno, unul dintre vecinii săi, i-a făcut mai multe poze pe care le-a postat, ulterior, pe Facebook, unde a cerut sfatul internauţilor. Spera că fotografiile vor ajunge, la un moment dat, în mâinile unor oameni care ar mai fi întâlnit astfel de cazuri.



Viralizate rapid, pozele au ajuns, într-un final, la un medic. Ajuns la Spitalul "Jaramogi Oginga Odinga", Forence a primit şi un diagnostic: elefantiazis la nivelul scrotului.



"În limbaj medical, afecţiunea de care suferă tânărul se numeşte 'filarioză limfatică'. Boala produce umflarea ţesuturilor moi", a declarat doctorul Emmanuel Benge.



Afecţiunea poate fi cauzată de muşcătura unui ţânţar.



După câteva analize amănunţite, Forence a fost supus, mai întâi, unei intervenţii de extirpare a ţesutului în exces; într-o intervenţie ulterioară, i-a fost reconstruit penisul.



"Nu mi-a fost frică nicio clipă! Eram atât de bucuros că voi scăpa de problemă! Când m-am ridicat în picioare pentru prima dată după operaţie, am fost şocat: mă simţeam atât de uşor... Acum pot să merg, să înot, să alerg şi să joc fotbal... Încerc să mă pun pe picioare şi să mă căsătoresc. Dar mai întâi vreau să termin şcoala... Cine ştie ce-mi rezervă viitorul?", spune, acum Forence.



La câteva luni de la operaţii, tânărul a primit încă o veste bună: în scurt timp, va putea chiar să fie tată!