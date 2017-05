Dumnezeu le-a dat cel mai bun suflet. Acestea sunt zodiile care IUBESC cel mai mult

Suntem adesea inconjurati de rautate, de mediocritate. Iar cand in jurul nostru isi fac loc oameni cu suflet mare, descoperim ca lucrurile pot sta si altfel, ca exista si bine pe lume.

Iata care sunt zodiile care dau oameni de toata isprava, buni la suflet si cu inima mare:

Rac

Bunatatea este asociata intotdeauna cu zodia Rac. Pentru ca nativul acesta este cel mai sincer cu putinta, are multa dragoste de oferit, este deschis, bland, calm, rabdator. Este un prieten de nadejde, un sot fidel si un parinte model.

Pesti

In aceeasi categorie intra si nativul din Pesti. Acesta este extrem de sensibil. El ar vrea daca s-ar putea sa se transforme in ambasadorul mondial al binelui. E dezinteresat, pentru ca el chiar isi doreste sa faca lumea un loc mai bun. Cauta sa aduca liniste, pace si intelegere in jurul sau, scrie ele.ro.

Varsator

Varsatorul are o inima mare, foarte mare. E o fire sociabila, un om bun, poate chiar unul dintre cei mai prietenosi oameni. Isi exprima sentimentele usor si reuseste sa-i inveseleasca pe cei din jur cu umorul sau.