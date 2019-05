Dumitru Prunariu. 38 de ani de la zborul astronautului român Dumitru Prunariu în Cosmos

Luna aceasta, s-au împlinit 38 de ani de la zborul astronautului român Dumitru Prunariu în cosmos. O performanţă istorică, chiar şi acum la trecerea a aproape patru decenii. Cosmonautul român a stat în spaţiu aproape 8 zile.

Pe 14 mai 1981, Dumitru Prunariu devenea primul și singurul român care a zburat în spațiu. El a participat la misiunea rusească Soiuz 40, din cadrul programului spațial „Intercosmos”.

"În momentul în care am ajuns în țară și am fost întâmpinat cu atât de multă căldură de oamenii de pe stradă... Mă plimbam, veneau să mă atingă. Era emoționant pur și simplu", a spus Dumitru Prunariu.



"Am realizat câteva imagini spre Pământ pentru a vedea cum se vede Pământul de acolo, din Cosmos", a mai spus acesta.







Dumitru Prunariu a stat o săptămână pe stația orbitală Saliut 6, alături de Leonid Popov și de alți doi cosmonauți ruşi. Au lucrat împreună la câteva zeci de experimente științifice. După șapte zile, 20 ore, 41 de minute și 52 de secunde, românul a revenit pe Pământ.



Prunariu a mai povestit că, deși devenise o carte de vizită a României în lume, a fost cenzurat. Din cauza faptului că popularitatea sa tindea să eclipseze notorietatea lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu, i-au fost restricționate aparițiile la televiziune. Iar în presă nu putea apărea pe primele pagini, ci doar în interviuri mai mici, în paginile de interior.