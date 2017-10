Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP: SUA dictează regulile în toate domeniile

Generalul Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP, a explicat, într-o pastare pe pagina sa de Facebook, că "România, din cauza incompetenţei crase a liderilor săi, a satisfacerii unor interese personale marunte ale acestora, a devenit ograda în care SUA dictează regulile în toate domeniile, de la cel politic, la cel economic, juridic, dar şi cel militar, prin intermediul reprezentanţilor din ţara noastră".

"Dupa impunerea unor contracte de miliarde de dolari, in spatiul civil, total pagubitoare pentru statul roman (vezi afacerile Bechtel, Microsoft si altele), incearca impunerea unor astfel de contracte si in zona militara. Sunt convins ca domnul Fifor, daca venea cu cateva luni mai devreme la conducerea MApN, ar fi negociat altfel, cu partenerul strategic, conditiile de achizitie, dar acum e prea tarziu sa mai poata face ceva, cu toate ca se straduieste sa diminueze cat mai mult impactul lor negativ. Pentru americani nu este suficient ca le-am pus la dispozitie teritoriul national pentru amplasarea bazelor militare proprii, pe care acum vor sa le permanentizeze si sa le multiplice, ca am acceptat cu foarte mare usurinta amplasarea scutului antiracheta de la Deveselu, fara niciun fel de conditii (Cehia si Ungaria au refuzat amplasarea scutului pe teritoriul lor ), vor acum sa ne impuna si contracte de miliarde de euro pentru a achizitiona tehnica de lupta cu scopul de a le apara lor bazele militare.

Scutul de la Deveselu trebuia sa fie insotit si de livrarea sistemului de rachete Patriot, pentru achizitionarea carora SUA si alte state membre NATO, isi prevazusera fonduri in bugetele proprii. Asa era si firesc. Sistemul Patriot nu intra in dotarea Fortelor Aeriene, ci a Fortelor Terestre Romane si sunt interconditionate cu scutul antiracheta. De fapt subordonarea si decizia in ceea ce priveste acest sistem se doreste a fi facuta de americani. De ce a fost nevoie atunci sa facem noi un efort bugetar asa de mare pentru ei.

Este vorba de 3, 3 miliarde de euro cat costa acest sistem, ramanand doar 0,9 miliarde de euro pentru celelalte categorii de forte armate, producandu-se astfel un dezechilibru enorm in ceea ce priveste inzestrarea lor. Mai bine cu acesti bani cumparam avioane F-35 si va dati seama ce forta de atac aerian aveam, desi nu stiu cat de bine este sa depinzi doar de un singur furnizor. Dar sunt si alte prioritati, iar prin promovarea acestora asiguram suportul necesar realizarii unei dotari moderne si echilibrate a armatei.

Aici intervine si rolul ambasadorului Klemm, interesele americane dar si cele personale, prin recompensele pe care le primeste pentru lobby-ul pe care il face in sprijinul companiilor americane producatoare de armament. Klemm este unul dintre cei care au convins liderii nostri cu putere de decizie, dar fara coloana vertebrala, sa achizitioneze pe banii romanilor sistemul Patriot , pe care ei erau obligati sa il transfere in Romania fara costuri pentru noi.

Nu era de ajuns ca ne-au determinat sa luam avioanele F-16, in loc de F-35, ca fac demersuri sa luam de la ei elicoptere de atac produse de Bell Helicopter( mai bine luam aceste elicoptere decat sistemul lor de rachete), acum vor sa ne oblige sa dam o suma imensa de bani pe un sistem pe care in SUA il dau la casat. Decizia achizitionarii acestui sistem nu este generata de oportunitate, ci de scopuri politice personale, de servilism acut.

Merita acest efort financiar imens, pentru o bataie prieteneasca pe umar si o conferinta de presa pe esplanada Casei Albe? Dar, atentie, nu acesta este pericolul cel mai mare care ne pandeste, sunt altele mult mai mari. Pentru a intelege ce am dorit sa transmit am sa iau un exemplu pe care multi il cunosc, dar nu are nimeni curajul sa il spuna in mod public. Este cazul achizitionarii de avioane F-16. Nu stiu daca ati auzit de generalul Laurian Anastasof. El a fost pana mai ieri Seful Statului Major al Fortelor Aeriene Romane.

De altfel un ofiter bine pregatit, dar pregatit si de americani in Colegiul de Razboi al Aerului, Maxvell AFB, SUA, dupa ce inainte americanii il scolisera in cadrul Cursului de ofiteri de escadrila USAF, iar dupa, in cadrul Cursului pentru comandanti de escadrila si conducatori de zbor. Nu afirm ca americanii l-au "defectat", dar nici ca nu l-au "defectat", insa stiind ce s-a intamplat cu ofiterii romani scoliti la Moscova, pe timpul in care eram sub ocupatie sovietica, cei drept mai discreta decat cea americana, este firesc sa-mi pun intrebarea daca au facut-o sau nu. De ce am ridicat problema generalului Anastasof? Foarte simplu.

Dupa ce Romania a convenit cu partenerul strategic sa cumpere din Portugalia 12 avioane F-16, generalul Anastasof a insistat si a reusit sa convinga, factorii de decizie romani, sa mai cumpere inca 36 de avioane F-16, dar de data aceasta din SUA, bineinteles conjugandu-si eforturile cu cele ale Ambasadei SUA la Bucuresti si nu numai. Nu asa fusese intelegerea. Trebuia sa achizitionam acum ultramodernele avioane F-35. De ce s-a ajuns la aceasta situatie e lesne de inteles, dar si ale cui interese erau promovate, de asemenea.

Insa, cu toata "simpatia" lui fata de americani, cand s-a pus problema achizitionari, contra cost, a sistemului de rachete Patriot, generalul Anastasof a decis sa nu se implice in sustinerea acestui proiect. Era prea vizibila manaria si a decis sa fie neutru, demonstrand ca prin venele lui a mai ramas si ceva sange romanesc. Dar asta l-a costat functia, americanii retagandu-l imediat din pozitia in care tot ei il ajutasera sa promoveze. Am inceput cu ograda si am sa termin cu ea. De ce am dat exemplul generalului Anastasof?

Pentru a pune in evidenta faptul ca atunci cand i-am primit in casa noastra pe americani, cu trupe si cu tehnica militara si bine am facut, era necesara aceasta actiune, ei nu au venit cu mana goala, au adus si "cateva" efective ale serviciilor lor de informatii si in special ale CIA, care zburda dupa bunul plac prin ograda noastra. Noi i-am primit ca oaspeti, dar ei se manifesta ca stapani, incercand sa preia controlul in toate domeniile: politic, economic, juridic, militar, siguranta nationala si altele, dar si la toate nivelurile pentru a-si promova si apara interesele.

De aceea domnul Klemm sustine cu toata taria structurile de forta aservite, prin intermediul carora aduce la ascultare factorii romani de decizie. La cei care misca in front le arata ghilotina DNA, iar pe cei care continua sa o faca ii decapiteaza politic, introducandu-i pe culoarele mass-mediei si justitiei.El ne considera vasali, ne considera o colonie americana si se vara in toate problemele noastre interne....Nu o face intamplator, desi ar putea-o face in alt mod, mai discret si cu mai multa eficienta, dar asta presupune profesionalism si mai multa inteligenta...Pana astazi am militat sa fie retras de la post. Acum mi-am dat seama ca am gresit... Ce ne facem daca prietenii nostri, americanii, ne trimit in locul lui unul si bun profesionist si foarte inteligent?...", a scria Generalul Dumitru Iliescu.