Dumitru Fărcaș, amintiri fabuloase. Cum a mințit că știe să cânte la taragot

Dumitru Farcas

Dumitru Fărcaş, supranumit "omul-taragot", unul dintre cei mai buni rapsozi români, povestea în urmă cu câțiva ani amănunte puțin știute.

Dumitru Fărcaş a fost caracterizat superb, de-a lungul timpului, de personalități precum D.R. Popescu, Fănuş Neagu, Marcel Celolier, Florin Piersic şi Pop Simion: „anonimul care cuprinde în cîntece fantasmele, iubirile, pacea, spaimele, speranţele ardelenilor“; „cel care multiplică la nesfîrşit mîndria Ardealului, împărţind-o, plin de dragoste, întregii ţări“; „omul în ale cărui mîini taragotul exersează o putere magică şi o forţă sugestivă ce trece de la magie la mister“; „bolnavul incurabil de ţară“, „Omul-taragot“.

Într-un interviu pentru ziarulfaclia.ro, Dumitru Fărcaș își amintea: "Mama mi-a cumpărat un fluieraş şi cu acel fluieraş am participat la toate festivalurile interşcolare, raionale, regionale – cum era atunci şi am luat o mulţime de premii. Şansa mea a fost şansa copilului de la sat: am avut un învăţător pe nume Lupar Gheorghe, un om absolut destoinic, cum erau adevăraţii noştri dascăli de altădată, care te studia de mic şi ştia: ăsta-i bun de croitor, ăsta-i bun de tîmplar, ăsta-i bun de muzicant, ăsta-i bun de dansator. Directorul Liceului de Muzică, dl Mihai Guttman, a luat contact cu învăţătorul din sat şi ne-a chemat într-o zi la şcoală să dăm probe de aptitudini.

În urma acestor probe am fost ales să vin toamna să dau examen la Liceul de Muzică din Cluj. Am intrat la Liceul de Muzică în 1956, iar în ’60, cînd am absolvit, copil sărac fiind m-am întors acasă şi am intrat ca solist în Ansamblul de cântece şi dansuri «Maramureşul» din Baia Mare“.

Acolo l-au dorit, dar în postura de taragotist, pentru că postul de oboist era ocupat. A trebuit să se recalifice rapid: „M-am pus la punct într-o săptămâna cu noul instrument. M-a întrebat directorul dacă ştiu să cânt la taragot, iar eu am răspuns că da, ştiu. Când am văzut însă instrumentul, i-am spus directorului că nu-i bun şi că trebuie să-l repar, iar după o săptămână am să vin să dau probă. Am exersat zi şi noapte timp de o săptămînă, iar la momentul cuvenit m-am prezentat la director şi am cântat la taragot două piese foarte frumoase".

Dumitru Fărcaş a murit la vârsta de 80 de ani, în noaptea de 6 spre 7 august, în urma unui infarct.

Fostul taragotist va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, în comuna natală Groşi, judeţul Maramureş. Trupul neînsufleţit al artistului va fi depus într-un cavou construit în spatele casei părinteşti.