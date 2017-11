Dumitru Dragomir: Omul lui Ponta a trimis Garda Financiară să-mi ceară mită. Eu le-am spus că nu dau

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a povestit, într-un interviu pentru evz.ro, planul prin care a fost îndepărtat de la entitatea unde a activat 20 de ani.

Dragomir l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta că a imaginat scenariul prin care conducătorii cluburilor au fost șantajați pentru a vota cu Gino Iorgulescu.

”Iacov, omul lui Ponta, mi-a făcut denunț cu Liga, că de ce am făcut Liga pe terenul ăla. Am făcut-o din banii mei, și pentru asta am stat aproape 6 ani, am cheltuit o groază de bani și vai de mama mea. Am fost achitat inclusiv de ÎCCJ. Al doilea proces: Șerban Pop, omul lui Ponta, pe care îl pusese la ANAF. A trimis Garda Financiară să-mi ceară șpagă, eu m-a dus la ei și le-am spus că nu dau șpagă. Este chestie verificată, au fost condamnați pentru treaba asta… Eu nu dau șpagă pentru că nu am de ce, și nu dau pentru că mi-e frică. Eu aveam niște saloane de nunți. Acolo a venit controlul. S-au dus la directoarea mea de la economic și i-au cerut 5.000 de euro și că 5 ani nu vor mai trece pe acolo.

Eu m-am gândit: Băi, frate, 5.000 e o sumă mică. Mă consideră vinovat și-mi cer doar atât? M-am dus peste ei și leam spus nu dau șpagă din trei motive: 1. Mi-e frică. 2. Sunt nevinovat. 3. Nu am încredere în voi, dar vă pot da să beți, să mâncați aici, cât timp stați în control. Pe urmă, a început războiul între Antene și RCS, s-au băgat la pușcarie unii pe alții, iar tot ce ei îmi făcuseră i-a prins prin înregistrările de pe telefon”, a dclarat Dumitru Dragomir, pentru evz.ro.