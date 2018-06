Dumitru Buzatu, șef PSD Vaslui: ”Cred că vom da o decizie de susținere pentru Liviu Dragnea”

Dumitru Buzatu

Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat în exclusivitate pentru realitatea.net, că în opinia sa, în ședința de astăzi, partidul va da o decizie de susținere pentru Liviu Dragnea, astfel încât acesta să rămână la conducerea PSD, chiar dacă are o condamnare în primă instanță la închisoare cu executare.

Dumitru Buzatu are o opinie clară: partidul va vota pentru susținerea lui Liviu Dragnea.

”Noi nu avem ce decizie să luam, au luat-o deja judecătorii. Dar în ședința de astăzi, cred că se va da o decizie de susținere pentru Liviu Dragnea, să râmână președintele PSD, să ducă mai departe programul de guvernare”.

Întrebat dacă asta nu încalcă criteriile de etică ale PSD, întrucât Liviu Dragnea are o condamnare în primă instanță la închisoare cu executare, Dumitru Buzatu a spus: ”Eu am spus încă de atunci că acele criterii de etică nu erau în regulă. Ar trebui să se țină cont atunci când se dă o sentință definitivă”.

Buzatu a mai declarat că el crede că decizia CCR pentru Kovesi și numirea lui Vlase la SIE sunt subiecte mai importante decât subiectul susținerii lui Dragnea.

PSD se reuneşte, astăzi, în şedinţă, la Parlament, la ora 16.00, după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Liderii partidului vor decide în cadrul CexN ce vor face în continuare şi care va fi soarta PSD.

Liviu Dragnea a fost condamnat, joi, în dosarul "Bombonica": 3 ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru infracţiunea de instigare la abuz în serviciu, şi achitare pentru acuzaţia de fals. Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, scapă de închisoare, fiind sancţionată doar cu amendă de 1.000 de lei.

Totodată, alţi nouă oameni au primit deja condamnări la închisoare cu executare sau suspendare. Decizia este dată de Curtea Supremă, în prima instanță, după ce a amânat, deja, de două ori, verdictul. Așadar, decizia nu este definitivă. DNA a cerut ca liderul social-democraţilor să primească şapte ani şi jumătate de detenţie, în timp ce Liviu Dragnea miza pe achitare.

DNA a cerut 7 ani de închisoare. Dragnea spera la achitare

"DNA pentru mine vrea pe viaţă. Pentru mine şi alţi lideri politici. Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile", spunea, pe 15 mai, Liviu Dragnea. Procurorii DNA au altă variantă în ceea ce privește soarta lui Liviu Dragnea. Anchetatorii au cerut șapte ani și jumătate de închisoare.