Dulceaţă de căpşuni. Reţeta clasică pe care o făceau bunicile noastre

Dulceaţa de căpşuni şi lămâie se obţine din căpşuni proaspete, bine coapte, zahăr şi lămâie. Este ideală la micul dejun, cu unt, pâine prăjită, în clătite sau prăjituri.

Dulceaţă de căpşuni. Ingrediente:

3 kg de capsuni

2 kg zahar

3 lamai

500 ml apa

Dulceaţă de căpşuni. Mod de preparare:

Intr-o cratita de 4 l se pun apa cu zaharul la fiert pentru a obtine siropul.



Separat, capsunile se spala cu grija, se curata de frunzulite apoi se pun intr-o cratita.



Fiecare lamaie se spala, se taie pe jumatate, apoi se taie feliute. Feliutele de lamaie se pun deasupra capsunilor spalate.



Siropul este gata dupa ce zaharul si apa au fiert cca 10 minute. Adaugam capsunile, impreuna cu feliile de lamaie si lasam sa fiarba la foc mic. Atentie- cand se formeaza spuma, se inlatura.



Dulceata de capsuni se tine pe foc cca 60-80 de minute, timp in care se amesteca usor cu o lingura de lemn.



Dulceata este gata atunci cand capata o consistenta gelatinoasa.



Putem face proba: luam o lingura de dulceata, o punem pe o farfurioara si o lasam sa se raceasca. Prin racire vom vedea ce consistenta a capatat, daca este gata sau o mai lasam pe foc.



Cand este gata se lasa sa se racesca cateva momente, apoi se pune in borcane sterilizate, se pun capacele si le rasturnam cu capul in jos pentru cateva minute.



Se intorc in pozitia normala si se lasa sa se racesca, apoi se pun la rece in camara.

Sfat: Borcanele de dulceata le puteti steriliza tinandu-le la cuptor 10-15 min sau spalandu-se cu apa fierbinte.