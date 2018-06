Duel iberic in primul derby de la Campionatul Mondial (P)

Ultima partida de vineri, 15 iunie, de la Campionatul Mondial, va avea loc intre Portugalia si Spania, cea de-a doua din grupa B. Aceasta va incepe la 21:00, transmisa fiind de TVR 1. Sa nu uitam ca Spania a castigat Cupa Mondiala in 2010 si Campionatul European in 2008 si 2012, in vreme ce Portugalia a castigat Europeanul din urma cu 2 ani. Cele doua se afla in grupa cu Maroc si Iran, in mod normal neexistand probleme pentru ele sa avanseze in optimile de finala.

Portugalia

A cucerit in premiera Campionatul European in urma cu doi ani, la Mondialul din 2014 nereusind insa sa treaca de faza grupelor. Este a saptea prezenta pentru lusitani la un Campionat Mondial, cea mai mare performanta fiind realizata chiar in editia lor de debut, care a avut loc in 1966, cand au ocupat locul al treilea. Din cele 26 meciuri disputate la CM, Portugalia a castigat 13, obtinand 4 remize, suferind 9 esecuri.

In ultimele doua saptamani Portugalia a disputat 3 meciuri amicale, remizand cu 4 goluri impotriva Tunisiei, obtinand o remiza alba contra Belgiei, singurul succes venind in fata Algeriei, scor 3-0. In vederea acestui Campionat Mondial, selectionerul Fernando Santos nu a convocat multe nume sonore, precum Eder, cel care a marcat singurul gol in finala cu Franta de la EURO 2016, Fabio Coentrao, Nelson Semedo, Nani sau Andre Gomes.

Spania

A cucerit singurul sau trofeu de Campionat Mondial in 2010, in Africa de Sud. In 2014 ne-a adus insa aminte de Franta din 2002 si 2010, care cu 4 ani inainte ajungea in ultimul act, iar in acei ani termina pe pozitia a patra in faza grupelor. In urma cu 4 ani, spaniolii nu terminau pe ultimul loc in grupe, ci pe 3, dezamagirea fiind insa la fel de mare. In primul meci de la CM 2014 erau umiliti de Olanda cu 1-5. Acum vor intalni o alta adversara tare in meciul de debut. Spania se afla la editia cu numarul 15 a Campionatului Mondial, pana acum disputand 59 meciuri, izbutind 29 succese, 12 rezultate de egalitate, suferind 18 infrangeri.

In luna iunie Spania a disputat doua amicale, remizand cu doua goluri impotriva Elvetiei, obtinand o victorie chinuita, la scor minim, in fata Tunisiei, singurul gol venind cu 7 minute inainte de final. Selectionerul Lopetegui nu a convocat in lot jucatori importanti, precum Alvaro Morata, Sergi Roberto sau Vitolo.

Intalniri directe

Cele doua formatii s-au intalnit pana acum de 36 ori, doar 8 partide fiind oficiale. Din cele 8 partide, una singura a fost castigata de Portugalia, 3 incheindu-se la egalitate, spaniolii impunandu-se in 4 randuri. Ultima intalnire directa a avut loc in optimile de finala ale CM 2010, cand Spania se impunea cu 1-0. Patru dueluri s-au inregistrat, de altfel, la turneele finale, in toate marcandu-se cel mult doua goluri.

Pronosticurile noastre

La casele de pariuri spaniolii pornesc usor favoriti in acest duel iberic in primul derby de la Campionatul Mondial, un rezultat de egalitate convenindu-le ambelor formatii, avand in vedere ca vorbim despre primul meci din grupa. Sigur, din grupa A Uruguay este echipa de evitat in optimile Cupei Mondiale, insa este prea timpuriu pentru a sti pe ce loc va incheia echipa sud-americana, chiar daca meciul dintre cele doua va avea loc dupa cele din grupa A.

Asadar, dat fiind faptul ca Spania si Portugalia sunt vecine, opinam ca vor sta in expectativa, iar in acest prim meci vor incheia la egalitate. De asemenea, de vreme ce precedentele partide la turneele finale au avut cel mult doua goluri, suntem de parere ca si aici se va intampla la fel. Alte ponturi adiacente celor doua ar fi ca la pauza nu va intra nicio echipa in avantaj, ca nu se va marca in prima jumatate de ora si ca Spania va marca maxim un gol.

