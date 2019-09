Dronele de 1 milion de euro bucata pe care le cumpără Poliţia Română

Poliţia Română va cumpara trei drone extrem de scumpe, care costă 900.000 de euro plus TVA, per bucata.

Politia Romana se pregateste sa cumpere trei drone foarte scumpe pentru misiunile pe care le va desfasura in Romania, iar totul ca parte a unui proiect menit sa aduca mai multa tehnologie pentru misiunile institutiei, scrie idevice.ro. Acum ceva timp Politia Romana a initiat o licitatie prin care si-a aratat intentia de a cumpara drone capabile sa zboare timp de 50 de minute pe o distanta de maxim 5 kilometri, ele trebuind sa transmita si imagini HD cu zoom optic de minim 30x.

Politia Romana are deja in dotare o flota de drone pe care le foloseste in diverse misiuni, inclusiv unele pentru supraveghere aeriana, insa desigur ca nu are suficiente pentru toate nevoile sale. Desigur ca unii ar putea spune ca acesti 900.000 de euro ar putea fi folositi de catre Politia Romana pentru a cumpara niste masini pentru a le inlocui pe cele care abia mai merg, dar asta e o alta poveste.