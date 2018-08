DROGURILE care te ucid fără să realizezi. Ai mare grijă

Drogurile pot avea efecte devastatoare asupra vieții umane, însă cele mai grave probleme nu le dau drogurile le care te-ai putea gândi.



Drogurile. Se pare că problemele cele mai grave le constituie, de fapt, alcoolul și tutunul, care sunt mai dăunătoare decât alte droguri mai dure, ilicite, potrivit unui nou raport.

Fumatul şi alcoolul duc la un sfert de miliard de ani de viaţă cu handicap ai omenirii, scrie Society for the Study of Addiction din Marea Britanie, ceea ce înseamnă, de fapt, moarte prematură sau o viaţă trăită cu probleme cardio-vasculare sau cu tot felul de alte probleme de sănătate extrem de grave.

