Percheziţii şi audieri în cazul tânărului găsit mort pe stradă, la Piteşti

Joi dimineaţă, procurorii DIICOT au făcut şi trei percheziţii în Piteşti şi Slatina, la domicilile unor suspecţi bănuiţi că au vândut drogurile ce ar fi provocat moartea unui tânăr, găsit fără suflare pe o stradă din Piteşti, dumnica trecută. Raportul făcut public confirmă faptul că bărbatul a fost abandonat dintr-un autoturism, de către cunoscuţii săi, în stare de inconştineţă.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile au avut loc într-o cauză vizând săvârşirea infracţiunilor de comerţ cu substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv şi ucidere din culpă.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că suspectul C. I. C. (dealerul de droguri) a achiziționat on-line diverse substanțe cu efect psihoactiv, substanțe care ajungeau la acesta prin intermediul firmelor de coletărie, sub formă lichidă."

Comunicatul procurorilor precizează că, după ce pregătea amestecul etnobotanic, suspectul îl vindea unor consumatori din județului Argeș.

Aşa s-a întâmplat şi pe 11 martie, când "4 tineri consumatori din Pitești, s-au deplasat cu un autoturism în Slatina de unde au achiziționat de la suspectul C. I. C., 5 plicuri de substanță vegetală psihoactivă. (...).

Pe drumul de întoarcere către Pitești, aceștia au consumat întreaga cantitate de etnobotanice, iar unul dintre ei a intrat în stare de somnolență, fără a fi conștient. În această stare, victima a fost coborâtă din autoturism și așezată pe un trotuar, (...) loc în care, la scurt timp, a fost găsită decedată." se spune în comunicatul DIICOT Piteşti.

În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate mai multe telefoane mobile, un kilogram de fragmente vegetale, ustensile folosite la porționarea și ambalarea substanțelor interzise şi 4.500 de lei.

De asemenea, la sediul DIICOT — ST Pitești au fost aduşi la audieri 3 suspecţi.

La acțiune au participat polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Argeș și Olt, precum și luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale din cele două județe.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.