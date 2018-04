Drama prin care trece soţia lui Arşinel: "E paralizată la pat! Uşor, uşor, starea ei s-a deteriorat"

Ultimul an a fost unul greu pentru Alexandru Arșinel. El a pierdut-o pe eterna lui colegă de scenă, Stela Popescu, a avut grave probleme de sănătate, iar pe lângă asta, soția sa este imobilizată la pat.

Actorul are grijă în permanență de Marinela, dragostea vieții lui. Anul acesta împlinesc 50 de ani de căsnicie, dar nu pot sărbători așa cum se cuvine. Soția lui Alexandru Arșinel este paralizată și ia o mulțime de medicamente pe zi.



Actorul are grijă ca Marinelei să nu-i lipsească nimic. Soția lui Alexandru Arșinel a căzut în cap, acum câțiva ani. Ea a fost operată, dar starea ei s-a deteroriat ușor. De doi ani, femeia nu se mai ridică deloc din pat. Cu toate acestea, Alexandru Arșinel încearcă să nu își piardă speranța, scrie cancan.ro.



„Stela este în mine. E permanent aici. Când vin îi văd fotografia în secretariat şi îi spun «Bună dimineaţa, Stela!». Ea face parte din viaţa mea, din fiinţa mea: 40 de ani pe scenă, 40 de ani de repetiţii, 40 de ani de turnee în toată lumea. Acum repet ceva pentru spectacolul din vară cu o colegă şi o îndemn să fie foarte aproape de ce însemna Stela în punerea în scena respectivă, pentru că altfel îmi e foarte greu să joc. (…) Am şi o supărare în plus faţă de evenimentele care s-au petrecut cu soţia mea. Nu este bine şi port o tristeţe permanentă cu mine. Este paralizată, nu mişcă picioarele. A căzut în cap, s-a lovit, a fost operată, i s-a extras un hematom, apoi starea ei, uşor, uşor, s-a deteriorat. Eu sunt bine. Sunt în grija unor medici de la Fundeni. Cred că iau vreo douăzeci şi ceva de medicamente. Ea, la fel. Asta este procuparea noastră acum. Nu mergem la dans, nu mergem la bal, nu mergem în excursii. Trebuie să ne îngrijim. (…) Soţia mea este în această stare de vreo doi ani”, a povestit Alexandru Arșinel, pentru revista Taifasuri.