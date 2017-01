Drama neştiută a Mioarei Roman. E ţintuită la pat

Temperaturile scăzute şi virozele au făcut victime chiar la început de an. Dacă unii şi-au rupt picioarele din cauza gheţii şi sunt nevoiţi să stea în casă, iată că Mioara Roman nu se mai scoală din pat de aproximativ o lună din cauza unei viroze severe. Ia pastile şi a fost nevoită să abandoneze cursurile.

Iată că începutul de an nu a fost prea bun pentru fosta consoartă a lui Petre Roman. Pe nici un plan! La vârsta de 76 de ani, Mioara s-a pricopsit cu o viroză severă, care de aproximativ o lună a ţintuit-o la pat. A slăbit, doarme cu pastilele sub pernă şi a fost nevoită să abandoneze cursurile de limbă arabă pe care le predă la Universitatea Dimitrie Cantemir, din Bucureşti.

"Nu am fost niciodată atât de bolnavă. Se întâmpla în tinereţe să am trei bolnavi în casă, pe Oana, pe Catinca şi pe Petre, iar eu să nu am nimic şi să-i tratez pe toţi. Acum, din cauza vârstei, se resimte boala mult mai puternic. Fac 77 de ani în aprilie, dar eu nu am avut viroză în viaţa mea. Au început să mă doară muşchii, spatele, să fac febră, apoi am început să tuşesc", a spus Mioara Roman, pentru click.ro.