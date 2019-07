Drama neștiută a marii actrițe Florina Cercel

Florina Cercel

Actrița Florina Cercel a murit marți dimineață, 30 iulie, la vârsta de 76 de ani. Florina Cercel se lupta cu cancerul de plămâni de mai multă vreme, fără să vorbească în public despre problema sa de sănătate.

Florina Cercel a avut o carieră de 50 de ani, însumând peste 100 de roluri.

Florina Cercel a povestit într-un interviu din 2019 drama prin care a trecut în tinerețe, episod care a impresionat România. Florina Cercel și-a pierdut primul soț pe vremea când avea doar 29 de ani. Acesta era doctor și s-a stins din viață în urma urma unui cancer bronho-pulmonar, fără ca măcar să fie fumător.

„A fost cu adevărat cea mai mare iubire a mea, m-a văzut pe stradă şi s-a îndrăgostit de mine. Mi-a făcut o curte de modă veche, chiar şi pentru vremea aceea", a povestit Florina Cercel. Ea a primit un bilet după câteva zile: „Sunt doctorul Perian Ioan Liviu, sunt admiratorul dumneavoastră secret. Pe 7 ianuarie e ziua mea şi aş fi foarte onorat dacă aţi veni la petrecere".

Ce a urmat a fost ca un scenariu de film, a povestit actrița la începutul acestui an.

Florina Cercel și-a amintit cum au dansat împreună 12 ore neîntrerupt: "Nu m-a lăsat din braţe, nu am mâncat, nu am băut nimic. Apoi m-a condus acasă, iar mama era îngrijorată că nu ştia nimic de mine. El a intrat, s-a prezentat şi m-a cerut de nevastă. Ne-am căsătorit cam după un an".

Din păcate, soțul Florinei Cercel s-a îmbolnăvit de cancer bronho-pulmonar, fără să fie fumător. „În opt luni a murit. Nu am mai urcat pe scenă, acolo, la Timişoara, de atunci, din 9 mai 1972", a povestit Florina Cercel.

Chiar dacă a trecut printr-o dramă la 29 de ani, Florina Cercel avea și împliniri personale, în afara carierei de excepție. "Nu sunt singură, am o nepoată, o strănepoată, o soră care are şi ea familia ei, pe Thomas, un pisoi cu ochii albaştri. Însă, odată cu plecarea mamei dintre noi, eu şi sora mea ne-am mai îndepărtat, ea era liantul dintre noi", a declarat Florina Cercel la începutul acestui an.

„Echipa Teatrului Național din București anunță cu adâncă durere că astăzi se desparte de marea actriță FLORINA CERCEL. După mai bine de 45 de ani de carieră pe scena Naționalului, „Țuca" ne părăsește azi, lăsându-ne tot mai triști, lipsiți de prezența sa impunătoare, de forța și de talentul său incontestabil, de farmecul atâtor roluri memorabile, de dăruirea sa remarcabilă în fiecare apariție scenică. Vom reveni cu amănunte despre ceremonia funerară. Dumnezeu să o aibă în paza Sa! Rămas bun, Florina Cercel!", este mesajul postat pe contul de socializare al teatrului.