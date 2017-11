DRAMĂ în muzică! A murit un artist foarte important, liderul unei mari trupe rock

Chuck Mosley, liderul vocal al trupei Faith No More, a murit la vârsta de 57 de ani, în urma unor probleme de sănătate.

Pe numele său complet Charles Henry Mosley III, cântăreţul a decedat după ce s-a confruntat cu complicaţii ale afecţiunilor sale.

Chuck Mosley a făcut parte din formaţia Faith No More în perioada 1984-1988, iar vocea lui se poate auzi pe primele două albume ale trupei, We Care A Lot şi Introduce Yourself. Mosley a ajutat formaţia să-şi formeze identitatea muzicală în genul funk rock. A fost dat afară din trupă în 1988 şi înlocuit cu Mike Patton.