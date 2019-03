Dramă în lumea filmului! A murit o mare actriţă de comedie

Katherine Helmond, o mare actriţă americană cunoscută pentru rolurile memorabile din filmele de comedie, a murit la vârsta de 89 de ani. Artista suferea de boala Alzheimer.

Katherine Helmond a jucat în sitcom-ul Soap, din anii '70, dar şi în "Who’s the Boss?". A fost nominalizată de 4 ori la premiul Emmy, pentru cea mai bună actriţă. De asemenea, actriţa a avut roluri foarte bune şi pe Broadway. A fost căsătorită cu David Christian, timp de 57 de ani.

Spre finalul carierei, Katherine Helmond a mai apărut şi în show-uri TV, precum The F.B.I., The Bob Newhart Show, Mannix, Medical Center, Barnaby Jones, The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman şi The Love Boat.