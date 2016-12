Dramă în lumea filmului. A murit un mare nume. Era şi tatăl unei actriţe foarte cunoscute

Regizorul american Gordon Hunt, care era şi tatăl actriţei Helen Hunt, a murit la vârsta de 87 de ani, după ce a suferit complicaţii ale bolii Parkinson.

Gordon Hunt a activat în cea mai mare parte a carierei lui în televiziune. În 1996, a câştigat premiul "Directors Guild" pentru contribuţia la serialul "Mad About You". A regizat episoade şi din alte seriale de comedie, cum ar fi “Suddenly Susan,” “Frasier,” “Coach,” şi “Two Guys, a Girl and a Pizza Place”.

Gordon Hunt a lucrat şi la jocuri pe calculator precum “Pandemonium,” the “God of War”, “Lair,” “Final Fantasy XIV,” “Blur,” the “Legacy of Kain” şi “Uncharted".