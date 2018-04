Drama copiilor albinoși din Tanzania. Un fotograf dezvăluie lucruri șocante

Fotograful Eric Lyaforg a documentat destinul tragic al copiilor care suferă de albinism, născuți în Tanzania, despre al căror corp se crede că aduce noroc. Dezvăluirile sunt șocante!

Eric Lyaforg a vizitat o instituție de caritate din nord-vestul țării, numită Under the Same Sun. Aici, sub servicii non-stop de pază, locuiesc copiii albinoși. Ei pot ieși afară doar sub supraveghere.



Cei mai mulți dintre copii locuiesc aici cu teama că oricând ar putea fi uciși și vânduți pe piața neagră. Și asta pentru că, în Tanzania, există o credință populară, dusă la absurd, conform căreia anumite organe ale oamenilor care au acest defect genetic sunt folosite pentru a face ,,vrăji” aducătoare de noroc.



„În Tanzania, corprurile copiilor albinoși sunt un adevărat aur. Vrăjitorii folosesc părți ale corpului lor – nas, organe genitale, limbi, degete și urechi, pentru prepararea de poțiuni care pretind a aduce fericire”, spune fotograful Eric Lyaforg.



Din 2000, 76 de crime asupra albinoșilor au fost raportate în țară, când de fapt au avut loc mult mai mult. Președintele Jakaya Kikwete a numit atacurile „atroce“ și „o mare rușine pentru țară“. Un braț al corpului unui albinos este cotat cu 500 până la 75 mii de dolari, scrie unica.md.