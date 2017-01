DRAMĂ! A murit un mare actor. A făcut atac de cord. E o legendă în cinematografie

Actorul de origine indiană Om Puri a murit la vârsta de 66 de ani, în urma unui atac de cord.

Artistul a înregistrat o carieră prodigioasă la Bollywood, dar a jucat şi în câteva filme în Marea Britanie, precum şi la Hollywood. A fost o figură marcantă în cinematografia indiană, cu peste 100 de roluri.

În Statele Unite, s-a făcut remarcat în producţiile de succes City of Joy (1992), Wolf (1994), The Ghost and the Darkness (1996) şi Charlie Wilson's War.