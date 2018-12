Drake, cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify în 2018

Clasamentul a fost condus de rapperul Drak, la mare concurență cu ritmurile urbane şi latino ale unor interpreţi ca J Balvin, Ozuna şi Bad Bunny, care s-au strecurat pe lista celor mai ascultaţi artişti din întreaga lume pe Spotify de-a lungul anului 2018.

Columbianul J Balvin ocupă locul patru pe lista ascultărilor şi reproducerilor în 2018, în faţa lui clasându-se artiştii americanii Post Malone şi XXXTentacion, care formează un podium dominat complet de muzica rap.



'God's Plan', a lui de Drake, este cea mai ascultată piesă, urmată de 'SAD!', a regretatului rapper XXXTentacion; de 'rockstar (feat. 21 Savage)' şi 'Psycho (feat. Ty Dolla $ign)', interpretate de Post Malone; şi de 'In My Feelings', de Drake.



Artistul canadian ocupă cu 'Scorpion' primul loc şi în privinţa celor mai populare albume difuzate de Spotify, urmat de 'beerbongs &bentleys', al lui Post Malone; de '?' al lui XXXTentacion; de 'Dua Lipa', al artistei Dua Lipa, şi de '+' (Plus), al lui Ed Sheeran.



Spotify a remarcat în analiza clasamentului său anual că J Balvin a fost în iunie cel mai popular artist al acestei platforme, ceea ce se datorează probabil lansării noului său album, 'Vibras', pe 25 mai.



Ritmurile din Puerto Rico s-au evidenţiat pe Spotify şi datorită unor artişti ca Ozuna (locul 7) şi Bad Bunny (locul 8).



În acest sens, platforma digitală a amintit că în 2017 Daddy Yankee a fost singurul muzician de limbă spaniolă care a reuşit să se plaseze între primii zece artişti cei mai ascultaţi ai planetei.



La rândul lor, femeile de origine hispanică şi-au făcut loc printre cântăreţele cu cele mai multe ascultări pe Spotify în 2018: Cardi B, s-a clasat pe locul trei, în timp ce Camila Cabello a ocupat locul cinci.