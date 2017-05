Drajeuri cu efect anticancerigen, inventate de o studentă din Cluj-Napoca

Drajeuri care protejează organismul uman şi care, datorită ingredientelor folosite, au efect anticancerigen, au fost inventate de o studentă în anul 3 la USAMV Cluj-Napoca. Drajeurile sunt bune şi pentru diabetici sau pentru cei care suferă de boli cardiovasculare.

Ioana Oprea, studentă în anul 3 la USAMV Cluj-Napoca, a declarat, luni, că înlocuirea dulciurilor zilnice cu astfel de alimente sănătoase, obţinute doar din plante naturale, are un aport benefic pentru sănătatea oamenilor pe termen lung.

”Drajeurile Candy Shield sunt sănătoase, fără zahăr, cu adaos de îndulcitor natural, extras din ştevie, pudră de afine şi de turmeric. Am ales afinele şi turmericul pentru proprietăţile lor antioxidante foarte bune şi hepatoprotectoare. În plus, am demonstrat prin studii de laborator că extractul de turmeric distruge celulele canceroase şi inhibă dezvoltarea acestora. Consider că sunt alimente ale viitorului, deoarece, dacă sunt introduse în alimentaţia noastră, în special a copiilor, pot preveni, în timp, dezvoltarea bolilor tumorale, hepatice, a celor celor cardiovasculare, dar sunt bune şi pentru persoanele cu diabet. Înlocuirea dulciurilor zilnice cu astfel de alimente sănătoase, obţinute doar din plante naturale, are un aport benefic pentru sănătatea noastră pe termen lung”, a spus Oprea.

Potrivit acesteia, este indicat ca drajeurile să fie consumate de către copii, până la 4 – 5 pe zi, dar şi de persoanele cu diverse afecţiuni, care pot consuma o cantitate dublă.

Ioana Oprea a afirmat că procesul de producere al drajeurilor durează circa două ore, iar ca ingrediente suplimentare acestea mai conţin ulei de cocos, maltodextrină şi şteviol.

”Pudra de afine şi cea de turmeric se pun în forme după care jumătăţile se lipesc împreună şi rezultă un drajeu în două culori, roz şi galben. Cred că este posibil să găsesc producători dispuşi să introducă această reţetă în procesele de fabricaţie. Oricum, voi iniţia demersuri pentru brevetarea drajeurilor”, a spus Ioana Oprea.

