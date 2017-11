Dragostea le ia minţile în 2018. Trei zodii care se îndrăgostesc nebuneşte

Redescopera in sfarsit dragostea si nu numai atat. Sentimentele sunt atat de puternice, incat le incolteste in minte dorinta de a-si intemeia cat mai rapid o familie. Avantajul este ca sentimentele sunt puternice si de durata, astfel ca iubirile incepute in 2018 au sanse sa dureze toata viata.

Iata care sunt cele 3 zodii care se indragostesc nebuneste anul care vine:



Berbec



Anul care vine se anunta tumultos din punct de vedere sentimental. Iti poti intalni partenerul de viata intr-o conjunctura cu totul neasteptata. Mai exact, va puteti cunoaste intr-un avion sau la coada la bilete pentru concertul artistului preferat. Sfarsitul primaverii e propice marii intalniri.



Leu



In cazul tau sunt doua variante: fie vei aprofunda relatia cu partenerul actual, fie are loc o despartire pe fondul unor noi sentimente intense nutrite pentru o alta persoana. August si septembrie vor fi adevarate luni de miere pentru tine: te vei reindragosti de perechea ta sau vei simti ca ti-ai gasit sufletul pereche.



Scorpion



Se resimte o energie puternica in sectorul sentimental inca din primele zile ale noului an. Iti doresti o dragoste care se traieste toata viata, iar conjunctura astrala e menita unei astfel de intalniri. Totul e sa nu ceri prea mult de la partener, in cautarea acelei legaturi emotionale intense la care visezi, ca sa nu il pui pe fuga, scrie ele.ro.