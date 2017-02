DRAGOBETE. Tradiţii: Ce trebuie să faci pe 24 februarie ca să ai noroc în dragoste tot anul

DRAGOBETE. Traditii de Dragobete. Ziua de DRAGOBETE se sarbatoreste in fiecare an pe 24 februarie și este asociată nu doar cu iubirea, ci și cu începutul primăverii, începutul unui an mai bun din punct de vedere sentimental. Obiceiuri şi tradiţii străvechi de Dragobete. Superstiţii şi credinţe populare de Dragobete. Pe 24 februarie se celebrează Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români. Ziua lui Dragobete, zeul tinereţii, al veseliei şi al iubirii are origini străvechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci şi transformat ulterior într-un protector al tinerilor şi patron al iubirii. Urmând firul anumitor legende populare, se pare că Dragobete (numit şi “Cap de primăvară”, “Năvalnicul” sau “Logodnicul Păsărilor”) nu era nimeni altul decât fiul babei Dochia, un flăcău extrem de chipeş şi iubăreţ, care seducea femeile ce îi ieşeau în cale. Dragobete a rămas însă până în ziua de astăzi ca simbolul suprem al dragostei autohtone.

DRAGOBETE. De DRAGOBETE există fel de fel de superstiții și tradiții, în care unele persoane încă mai cred cu tărie și în ziua de azi:

DRAGOBETE 1. Traditii de Dragobete - Spălarea părului cu zăpadă

În popor, se spune că de DRAGOBETE fetele strângeau zăpadă și o topeau, pentru a se spăla cu apa obținută pe cap și pe față. În acest fel, se mențineau frumoase tot anul și băieții le remarcau mai repede. În zonele rurale, fetele foloseau apa din zăpada de DRAGOBETE pentru a face diferite farmece prin care să-și atragă ursiții.

2. Traditii de Dragobete - Sărutul eternității

DRAGOBETE. În unele zone din țară, superstiția de DRAGOBETE spune că îndrăgostiții trebuie neapărat să se sărute în această zi, dacă vor să rămână împreună cât mai mult timp. De fapt, tot de DRAGOBETE, îndrăgostiții fac o logodnă neoficială, prin care își jură iubire veșnică. Acest lucru îi ajută să fie împreună pe viață.

3. Traditii de Dragobete - Ziua distracției și a veseliei

De DRAGOBETE , tradiția spune că nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, deoarece așa va fi tot anul și va atrage ghinioanele asupra lui. În schimb, trebuie să petreacă și să se veselască, pentru ca tot anul să îi meargă bine și să aibă parte de voie bună.

DRAGOBETE. La sate, se organizau adevărate petreceri și baluri de DRAGOBETE, pentru ca fetele și băieții să se întâlnească și să petreacă împreună. Unii strigau pe ulițe "Dragobetele sărută fetele", pentru a anunța marea sărbătoare a iubirii.

Cei care petreceau frumos de Dragobete erau feriți de boli tot anul.

4. Traditii de Dragobete - Ziua curățeniei

DRAGOBETE. Potrivit tradiției, femeile trebuie să facă ordine și curățenie în casă, pentru a avea un an îmbelșugat și a fi iubite de soți. Așadar, înainte să pleci la distracție, șterge praful și aspiră, ca să vadă iubitul tău cât ești de harnică.

La țară, gospodarii se fereau să lucreze pământul sau să facă treabă prin curte, de teamă ca DRAGOBETELE să nu-i pedepsească pentru că munceau, în loc să petreacă.

5. Traditii de Dragobete - Zburătoritul

Conform tradiției, de DRAGOBETE se organizează "zburătoritul", un eveniment mult așteptat de fete și de băieți deopotrivă. Zburătoritul presupune ca băieții să alerge după fete, să le prindă și să le sărute. Odată ce se sărutau, se considera că începea relația lor de dragoste.

6. Întâlnirea celor care se plac

Superstiția de Dragobete spune că dacă unei fete îi place de un anumit băiat, trebuie să face tot ce îi stă în putință pentru a se întâlni cu el în această zi. Se spune că dacă nu se întâlnește cu băiatul care i-a picat cu tronc, șansele de a fi împreună cu el sunt nule.

7. Traditii de Dragobete - Semănarea busuiocului

Potrivit unei tradiții străvechi, de DRAGOBETE gospodinele trebuiau să semene busuioc în răsadnițe, apoi să aibă grijă de răsaduri până de Sfântul Gheorghe, când îl plantau afară, în grădină. Ulterior, busuiocul semănat de Dragobete era folosit în descântece, farmece și tratamente, deoarece se considera că avea puteri magice. În plus, fetele tinere îl foloseau în tot felul de ritualuri, pentru a-și visa ursitul.

DRAGOBETE. In dimineata zilei de 24 februarie, fetele si femeile de la sat obisnuiesc sa stranga zapada proaspata, sa o topeasca si sa se spele pe cap cu ea pentru a avea o podoaba capilara frumoasa, pe placul petitorilor.

Daca de Dragobete este vreme buna, tinerii merg in padure pentru a culege primele flori de primavara. De asemenea, fetele si baietii necasatoriti se aduna apoi in casa unuia dintre ei si petrec pe cinste pentru a avea noroc in dragoste tot anul.

Se spune ca in ziua de Dragobete pasarile isi aleg perechea si isi construiesc cuiburile.

In cazul in care esti indragostita, trebuie neaparat sa iti saruti partenerul in ziua de Dragobete daca vrei ca iubirea voastra sa dainuie. Sarutul din aceasta zi este considerat o logodna simbolica.

DRAGOBETE. Dacă unei fete îi place de un anumit băiat, aceasta trebuie să face tot ce îi stă în putință pentru a se întâlni cu el în ziua de DRAGOBETE. Potrivit tradiției populare, dacă fata nu se întâlnește cu băiatul pe care îl place, șansele de a fi împreună cu el sunt nule.

În ziua de DRAGOBETE bărbații nu au voie sa necăjească femeile și nici să “stârnească gâlcevi”. Cei care vor face altfel vor avea de a face cu o primăvară cu ghinion și un an deloc prielnic.

DRAGOBETE. Cine era Dragobete. Legende

DRAGOBETE. Legendarul Dragobete era o divinitate din mitologia tracica, asimilat cu Eros (in mitologia greaca) sau Cupidon (zeul dragostei in mitologia romana). Etimologic, numele provine de la doua cuvinte slave vechi: ,,dragu" (care inseamna drag) si ,,biti" (insemnand a fi). ,,Dragubiti" insemna deci ,,a fi drag". In timp, numele slav a suferit transformari, astfel ca, in perioada Evului Mediu, ,,Dragubiti" era sinonim cu ,,Vobretenia", ,,Rogobete" sau ,,Bragovete" – nume foarte asemanator denumirii pe care o stim astazi cu totii, Dragobete.

DRAGOBETE. In calendarul crestin-ortodox, Dragobetele se sarbatoreste pe 24 februarie, de ,,Intaia si a doua aflare a Capului Sf. Ioan Botezatorul".

Fiul Babei Dochia, Dragobete este cunoscut ca fiind naşul cosmic al pasarilor si al animalelor, de ziua lui, pasarile isi gasesc perechea si isi fac impreuna cuiburi noi. De aici a fost imprumutata si ideea logodnei intre doi tineri indragostiti chiar in ziua de Dragobete.

DRAGOBETE. Asemeni fapturilor necuvantatoare (care erau considerate mesagerele zeilor), obiceiul de a-ti gasi perechea si de a te logodi in aceasta zi a fost preluat si in randul oamenilor. In folclorul romanesc, baietii urmareau fetele pe care le indrageau si le sarutau in vazul lumii de Dragobete – de unde si expresia ,,Dragobetele saruta fetele". Dogmele satului traditional romanesc nu acceptau sub nicio forma astfel de practici intr-o zi obisnuita, exceptia de la regula reprezentand-o doar aceasta zi.

Tot din folclorul romanesc aflam ca Dragobetele a fost transformat de Maica Domnului in Navalnic, o buruiana de leac folosita in trecut pentru vrajile de dragoste. Exista mai multe legende care relateaza cum s-ar fi intamplat asta, iar una dintre ele spune ca Dragobetele ar fi incercat sa o faca pe Maica Domnului sa se indragosteasca de el; nu a reusit, iar ea l-a transformat in Navalnic.

DRAGOBETE. O alta legenda spune ca Dragobete, un tanar cu parul negru ca abanosul si ochii verzi ca iarba muntelui, reusea sa trezeasca iubirea in inima tinerelor fete doar cantand din fluier. I-a invatat pe oameni sa iubeasca timp de sute de ani, iar atunci cand si-a indeplinit sorocul, Maica Domnului l-a transformat in Navalnic, planta care renaste in fiecare primavara.

Indiferent de legenda din spatele acestei plante, Navalnicul a ajuns sa fie purtat si astazi la sanul tinerelor fete, impaturit in pungute de matase; obiceiul spune ca, astfel, tinerele fete reusesc sa ,,farmece" flacaii si sa se indragosteasca de ele. E drept insa ca, in unele sate din Romania, exista si varianta modernizata a acestui obicei, conform careia navalnicul nu este impaturit intr-o punguta de matase, ci intr-o bancnota (se spune ca aceasta alunga ghinionul si tine dusmanii la distanta).

DRAGOBETE. Pe vremuri, exista obiceiul ca tinerele necăsătorite să strângă zăpada rămasă pe alocuri – numită “zăpada zânelor” pentru că se credea că s-a născut din surâsul zânelor - pentru ca apoi, topind-o, să o folosească pentru descântece de iubire și ritualuri de înfrumusețare (fetele își clăteau chipul cu această apă pentru a deveni la fel de frumoase și atrăgătoare ca zânele).

În ziua de DRAGOBETE nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, deoarece așa va fi tot anul și va atrage ghinioanele asupra sa. Ba chiar mai mult: fiecare trebuie să petreacă și să se veselească pentru ca tot anul să îi meargă bine și să aibă parte de voie bună.

Dragobete. Ce nu ai voie să faci de Dragobete

Dragobete. Pentru că sărbătoarea este şi una a renaşterii naturii, nu se sacrifică şi nu se cumpără animale în ziua de Dragobete.

Pentru a nu-ţi atrage furia lui Dragobete, nu ai voie să cârpeşti, coşi, speli sau să calci nimic de ziua lui. Singurul lucru pe îți dă voie să îl faci este curăţenia în casă, primenind căminul pentru ca anul ce vine să fie cu spor, belşug şi dragoste pentru toţi cei ce locuiesc în casă, conform libertatea.ro.

Se spune că trebuie să petreci în ziua de Dragobete şi să atingi măcar o persoană de sex opus, altfel nu vei fi doar singură, ci te va ocoli norocul tot anul.

Dragobete. În dimineaţa de Dragobete, la ţară, fetele se îmbracă frumos şi pornesc prin văi şi lunci, culegând primele flori ale primăverii. Tu poţi cumpăra brânduşe, viorele sau ghiocei pe care să îi agăţi la icoane. Se spune că acest simplu gest te va păstra tânără şi va înlătura invidia şi gândurile rele îndreptate asupra ta. Florile uscate se aruncă pe o apă curgătoare în ziua de Sânziene, ca toate relele să plece la vale odată cu ele.

Dacă eşti împreună cu cel pe care îl iubeşti în ziua de Dragobete, fie şi pentru câteva clipe, veţi fi împreună tot anul. Dacă eşti singură şi el este cel la care visezi, vorbeşte-i în această zi şi i se vor deschide ochii în privinţa ta.

Dragobete. Cine vede pupăza în ziua de Dragobete va avea noroc tot anul. De asemenea, dacă vezi o pereche de păsări, vei fi iubită mereu – se ştie că multe specii de păsări îşi aleg perechea în această perioadă.

Deşi este o sărbătoare rurală la origini, Dragobetele a fost adus la oraş după ce Valentine’s Day a fost importat din America.

DRAGOBETE. MESAJE DE DRAGOBETE pentru iubita

- Simt ceva in inima mea, este ca o mica flacara. De fiecare data cand te vad, aceasta flacara se aprinde. Aceasta flacara arde pentru tine, pentru ca te iubesc! Deabia astept sa ard iar in flacari, azi, de Dragobete!

DRAGOBETE. - Nu stiu cui sa multumesc ca mi te-a scos in cale, dar a facut cel mai nobil lucru… Ti-am zis ca te iubesc? Ma bucur ca exista zile ca Dragobetele, sa pot striga lumii intregi ca sunt indragostita…

- Nu pentru ca iubesc sunt fericit, ci faptul ca sunt indragostit de tine ma face fericit! Dragobetele este ziua cea mai potrivita sa-ti declar iubirea mea…

- Nimeni nu-mi poate fura zambetul care-mi apare cand ma gandesc la tine. Si nimeni nu-mi poate fura inima, pentru ca ea deja iti apartine. Te iubesc mai mult decat orice! A trecut Valentine’s Day, am sarbatorit frumos, dar azi, de Dragobete ti-am pregatit o surpriza si mai mare… Voi fi sclavul dorintelor tale…

DRAGOBETE. - Ma faci fericit si cred ca tie iti datorez bucuria de viata, imi umpli viata de un sentiment de bine, de un sentiment ca toate lucrurile sunt asa cum trebuie sa fie. Te iubesc raza mea de soare!

- Lacrimile sunt bucati din inima ce declara dragostea si dorul de tine zi de zi. Unde esti de azi, de Dragobete nu esti langa mine? L

- Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte si pe tine pentru totdeauna!

- Intr-o zi ma vei intreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viata ta? Iti voi spune: viata mea… pentru ca TU esti viata mea!!!

DRAGOBETE. - Intalnirea cu tine a fost o soarta, devenind prietenul tau a fost o alegere, dar sa ma indragostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.

- Exista flori in gradina mea, exista flori in parc, dar nimic nu este mai frumos decat atunci cand buzele noastre se intalnesc Esti cea mai frumoasa floare a mea si vreau sa te culeg de acest Dragobete!

- Eu ma simt atat de fericit, stiu de ce? Pentru ca sunt atat de norocos, stii de ce? Pentru ca Dumnezeu ma iubeste, stii de ce? Pentru ca mi-a oferit un dar, stii care? Pe tine, dragostea mea!

DRAGOBETE. - Este greu sa vorbesc atunci cand sunt indragostit pentru ca atunci cand te privesc, frumusetea ta ma lasa fara rasuflare. Deci, daca azi, de Dragobete voi fi mut, vei stii de ce…

- Dumnezeu, inainte de a crea DRAGOSTEA, te-a creat pe TINE, apoi DRAGOSTEA ca sa iti fie daruita. Dupa toate acestea m-a creat pe mine sa ti-o pot DARUI. Te iubesc DRAGOSTEA MEA si te astept de de Dragobete,sa-ti pot indeplini toate dorintele!

- Dulce-i mierea de albine adunata de pe flori dar guritza de la tine e mai dulce de trei ori,TE IUBESK! Happy Dragobete!

- Dragostea mea pentru tine va dura pana cand un orb va reusi sa picteze zgomotul unei petale de trandafir cazuta pe o masa de cristal. TE IUBESC! Sa avem cel mai fericit Dragobete!

DRAGOBETE. - De knd ai aparut in viatza mea…Nu`mi mai gasesc cuvinte sa descriu acest sentimen…knd te privesc timpul parca`l opresc si doar cu mine eshti…Traiesk ca thu mi`ai adus fericirea`n dar…Iubesk ca uh mai invatzat sa iubesk…Traiesk ca sa te fac cat mai fericit posibil pe lume…Sunt ingerul ce vegheaza asupra ta …dar in acelasi timp demonul ce te ademeneste cu dulceatza si iubirea mea…Te iubesk!!!

- De cand ai plecat tot ce mi-a ramas este o poza si un loc gol in patul meu, pe care nimeni nu-l va ocupa in lipsa ta. Inca te iubesc iubirea mea. Ma rog ca de Dragobete sa te intorci la mine!

- Daca iubirea mea s-ar masura, iti spun acum, dragul meu, ca te iubesc pana la cea mai indepartata stea, din cea mai indepartata galaxie, din cel mai indepartat univers, si inapoi, si tot asa, de o infinitate de ori! Te astept sa petrecem un Dragobete de neuitat!

DRAGOBETE. - Daca iti spun ca te iubesc, nu ar fi indeajuns daca nu ti-as spune ca te iubesc pentru totdeauna! Te iubesc si azi, de Dragobete, si simt ca te voi iubi mereu…

- Daca imi pierd buzele te sarut cu ochii, daca-mi pierd ochii te sarut cu inima, daca-mi pierd inima o gasesc sigur la tine. La Multi ani de Dragobete!

- Daca ai fi o floare eu as fi vantul, ploaia si lumina. Daca ai fi o stea eu as fi noaptea eterna. Daca ai fi ocean eu as fi plaja marginita de gandurile tale. Numai pentru a fi impreuna, pentru totdeauna. Te iubesc!

DRAGOBETE. - As vrea sa-ti fiu patura, as vrea sa-ti fiu haina ce o porti, as vrea sa-ti fiu perna sub cap, vreau sa fiu in jurul tau, vreau sa te tin strans in brate si sa fiu norocoasa persoana care te de Dragobete.

- As vrea sa fiu o stea, sa stralucesc numai pentru tine, sa ma transform in ploaie, sa cad usor peste trupul tau fierbinte, apoi sa ma evapor, s-ajung din nou in cer, sa le zic ingerasilor cat de mult TE IUBESC! Dar inainte de asta, iti voi zice in direct de Dragobete!

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur si simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

DRAGOBETE. Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama ca pentru mine tu ești viața

Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!!!

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

DRAGOBETE. Mesaje de Dragobete. Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.

Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta e încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

Eu n-am fost în stare să-ți scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toți poeții dintr-o carte. Unii știu să scrie frumos, unii știu să cânte frumos, unii sunt pur și simplu frumoși, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.

DRAGOBETE. Mesaje de Dragobete pentru el

Mesaje de Dragobete. Dragul meu tu eşti Soarele şi Dimineaţa mea. Ador să te vad când zâmbeşti, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Mesaje de Dragobete. Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata îşi doreşte.

Mesaje şi urări de DRAGOBETE de la EA pentru EL

Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc fiinţa ta toată.

DRAGOBETE. Ador clipele în care îmi eşti alături şi urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simţi cel mai iubit, aşa cum reuşeşti tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, aşa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Eşti lumina ochilor mei, fără tine nu aş mai vedea. Eşti oxigenul meu, fără tine nu aş respira. Eşti viaţa mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

DRAGOBETE. Ţi-ai închis vreodată ochii şi ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul şi mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Tu eşti acela care m-a învăţat să iubesc cu adevărat. Îti mulţumesc că exişti tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

DRAGOBETE. Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iţi greşesc, te iubesc.

DRAGOBETE. Mesaje şi urări de DRAGOBETE de la EL pentru EA

Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbaţi şi acesta este darul meu.

DRAGOBETE. Nu ştiu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveseleşti ziua şi ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu eşti steaua mea călăuzitoare care îmi păzeşte nopţile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult şi tu eşti totul pentru mine!!!

Eu n-am fost în stare să-ţi scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toţi poeţii dintr-o carte. Unii ştiu să scrie frumos, unii ştiu să cânte frumos, unii sunt pur şi simplu frumoşi, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.

Ochii tăi sunt făcuţi să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorinţele. Toată fiinţa ta e încântătoare şi eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

DRAGOBETE. Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra, dar fără să-ţi dai seama ca pentru mine tu eşti viaţa.

Aştept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze şi să-mi spună „Te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezeşte de dimineaţa!

Tu eşti visul meu…unicul meu vis…aş vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng aşa de tare încât TU şi EU sa devenim un singur suflet.

DRAGOBETE. Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc fiinţa ta toată.

Mesaje de Dragobete. Ador clipele în care îmi eşti alături şi urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simţi cel mai iubit, aşa cum reuşeşti tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, aşa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.

DRAGOBETE. Mesaje de Dragobete. Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Eşti lumina ochilor mei, fără tine nu aş mai vedea. Eşti oxigenul meu, fără tine nu aş respira. Eşti viaţa mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Ţi-ai închis vreodată ochii şi ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul şi mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Mesaje de Dragobete. Tu eşti acela care m-a învăţat să iubesc cu adevărat. Îti mulţumesc că exişti tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Mesaje de Dragobete. Alături de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Mesaje de Dragobete. Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iţi greşesc, te iubesc.

DRAGOBETE. Obiceiuri şi tradiţii străvechi de sărbătoarea Dragobetelui

Sărbătoarea Dragobetelui are o simbolistică bogată şi interesantă. Dragobetele îngemănează în esenţă sa atât începutul, cât şi sfârşitul – începutul unui nou anotimp şi al reînsufleţirii naturii, sfârşitul desfătărilor lumeşti căci începe Postul Sfânt al Paştelui.

“Dragobetele săruta fetele”

DRAGOBETE. În vremuri de demult (în anumite zone chiar şi astăzi!), în această zi de mare sărbătoare, tinerii îmbrăcaţi în straie frumoase, cuvincioase obişnuiau să se strângă în păduri şi să culeagă în buchetele cele dintâi flori ale primăverii. Culesul florilor se continua cu voie bună şi cântece, cu un fel de joc numit “zburătorit”. La ceasul prânzului, fetele porneau în fugă către sat, iar băieţii le fugăreau, încercând să le prindă şi să le dea un sărutat. Dacă băiatul îi era drag fetei, aceasta se lăsa prinsă, ulterior având loc şi sărutul considerat echivalent al logodnei şi al începutului iubirii între cei doi. Înspre seara, logodna urma să fie anunţată comunităţii satului şi membrilor familiei. Cei care participau la sărbătoare, respectând tradiţia, erau consideraţi a fi binecuvântaţi în acel an. Ei vor avea parte de belşug, fiind feriţi în schimb de boli şi febră. Conform anumitor superstiţii din bătrâni, cei care nu sărbătoreau această zi erau pedepsiţi să nu poată iubi în acel an. Acest obicei a dat naştere celebrei strigături sau ameninţări glumeţe “Dragobetele săruta fetele !”.

Dacă vremea era mohorâtă în această zi, dacă era foarte frig, ploua sau ningea, tinerii se strângeau într-o casă “să facă de Dragobete”, să petreacă, să lege prietenii, să se ţină de jocuri şi ghiduşii. În anumite zone, fetele tinere obişnuiau să arunce acuzaţii pentru farmecele de urâciune făcute împotriva rivalelor în iubire. De asemenea, tinerii flăcăi îşi crestau uşor braţul în forma unei cruci şi îşi atingeau tăieturile rostind jurământul de a rămâne pe viaţa fraţi de sânge.

DRAGOBETE. Cu ocazia acestei zile, bătrânii satului acordau o îngrijire specială animalelor din ogradă, dar şi păsărilor. Bătrânii credeau că în această zi păsările îşi aleg perechea pe viaţă şi se urnesc în construirea cuiburilor. La sfârşit de iarnă şi început de primăvară, Dragobete oficia nunţirea păsărilor în cer. Sacrificarea animalelor este interzisă în această zi. În rostul împerecherii păsărilor nu ai voie să intervii, se crede…

În anumite zone ale ţării, în această zi, tinerii îşi unesc destinele prin logodnă, promiţându-şi credinţa şi iubire.

DRAGOBETE. Superstiţii şi credinţe populare de Dragobete

În vremuri de demult exista obiceiul ca fetele tinere necăsătorite să strângă zăpada rămasă pe alocuri, zăpada cunoscută drept “zăpada zânelor”. Apa rezultată prin topire era considerată ca având proprietăţi magice în iubire şi în descântecele de iubire, dar şi în ritualurile de înfrumuseţare. Se credea că această zăpadă s-a născut din surâsul zânelor. Fetele îşi clăteau chipul cu această apă pentru a deveni la fel de frumoase şi atrăgătoare ca şi zânele.

DRAGOBETE. În această zi, fetele trebuie să se întâlnească cu persoane de sex masculin. Altfel nu vor avea deloc parte de iubire de-a lungul întregului an… Totodată, în sate se credea că fetele care ating un bărbat dintr-un sat învecinat vor fi drăgăstoase tot timpul anului.

În anumite sate uitate ale României, din pământ se scot rădăcini de spânz pe care oamenii le folosesc ulterior drept leac pentru vindecarea anumitor boli.

DRAGOBETE. Este obligatoriu ca în această zi bărbaţii să se afle în relaţii cordiale cu persoanele de sex feminin. Bărbaţii nu au voie să necăjească femeile şi nici să se angajeze în gâlcevi căci astfel îi aştepta o primăvară cu ghinion şi un an deloc prielnic. Atât băieţii, cât şi fetele au datoria de a se veseli în această zi pentru a avea parte de iubire întreg anul.

Dacă vor ca iubirea să rămână vie de-a lungul întregului an, tinerii care formează un cuplu trebuie să se sărute în această zi.

DRAGOBETE. Lucrările câmpului, ţesutul, cusutul, treburile grele ale gospodăriei nu sunt permise în această zi. În schimb, curăţenia este permisă, fiind considerată aducătoare de spor şi prospeţime.

DRAGOBETE. Nu ai voie să plângi de Dragobete

Nu ai voie să plângi în ziua de Dragobete. Se spune că lacrimile care curg în această zi sunt aducătoare de necazuri şi supărări în lunile care vor urma.

DRAGOBETE. Fetele tinere îşi pun busuioc sub pernă

În unele zone ale ţării, ajunul Dragobetelor este asemănător ca simbolistica noptii de Bobotează. Fetele tinere, curioase să îşi afle ursitul, îşi pun busuioc sfinţit sub pernă, având credinţa că Dragobetele le va ajuta să găsească iubirea adevărată.